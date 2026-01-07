¡Florida YA NO ES SEGURO para inmigrantes! ICE anuncia arresto de más de 10,400 inmigrantes ilegales

Desde hace muchas décadas, Florida ha sido uno de los estados con mayor presencia latina en los Estados Unidos, pero desde 2025, se ha convertido en uno los lugares más inseguros para los hispanos debido a las constantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, de acuerdo a fuentes oficiales, han capturado a poco más de 10,400 indocumentados.

Ron DeSantis confirma más de 10,400 ilegales arrestados por ICE en Florida

Esta noticia fue dada por Ron DeSantis, gobernador de Florida, como parte del operativo Tidal Wave, la cual empezó en el pasado abril de 2025. En la publicación hecha en su cuenta oficial de X, DeSantis comenzó así: "En abril de 2025, Florida se asoció con las fuerzas del orden federales en la mayor operación conjunta de control de inmigración en la historia de ICE. la Operación Tidal wave".

Y continuó: "Hoy, me enorgulleció anunciar un nuevo hito en nuestros esfuerzos conjuntos para combatir la inmigración ilegal y restablecer el orden en nuestras comunidades: las fuerzas del orden de Florida han arrestado a más de 10,400 inmigrantes ilegales en todo el estado".

Ron DeSantins anuncia éxito de redadas hechas por ICE.

De hecho, en septiembre se supo que Florida recibiría decenas de millones de dólares en fondos adicionales por aplicar la ley de inmigración, , estamos hablando de unos 28 millones, con 10 millones adicionales que debe ser destinados para las fuerzas del orden local, todo ello como parte de la partida de 1,700 millones de dólares que se distribuye en todo el país con la "Gran y Hermosa Ley" promovida por Donald Trump.

De hecho, Florida es uno de los estados más activos en la colaboración con agencias como ICE, amparándose en la iniciativa 287(g), la cual promueve la colaboración entre los agentes estatales y locales con el cumplimiento de la ley migratoria. De hecho, DeSantis ya había advertido que no toleraría ninguna amenaza, obstrucción o ataque a personal de ICE en el estado.

En septiembre de 2025 dijo lo siguiente: "Florida no es Portland. Si creen que pueden atacar a los agentes de ICE en este estado, se merecen otra cosa. Los haremos responsables con rapidez y severidad", concluyó el gobernador.