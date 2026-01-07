DURO GOLPE para las familias que buscan adoptar en EE. UU.: nuevo VETO MIGRATORIO de Donald Trump cambia las reglas

La administración del presidente Donald J. Trump ha implementado una ampliación significativa de las restricciones de entrada y de la emisión de visas para ciudadanos de decenas de países, una medida que ahora afecta incluso los procesos de adopción internacional. Esta política, parte de un endurecimiento más amplio de los controles migratorios del gobierno estadounidense, generó inquietud entre familias, defensores de los derechos humanos y expertos en inmigración.

Donald Trump impone nuevo veto migratorio que afecta a familias adoptivas en EE. UU.

El gobierno de Trump ha extendido su controvertida prohibición de viajes, conocida como "travel ban", hasta incluir un total de 39 naciones, cifra que duplica la lista original de países sujetos a restricciones más estrictas de entrada a Estados Unidos.

De forma inédita en esta versión actualizada del "travel ban", la administración estadounidense decidió congelar diversos tipos de visas relacionadas con adopciones internacionales, dejando en pausa categorías como IR‑3, IR‑4, IH‑3 e IH‑4, que permiten a las familias estadounidenses legalizar la llegada de menores desde el extranjero.

La eliminación de las excepciones que antes protegían estos trámites ha afectado directamente a quienes estaban en proceso de adopción, sin importar si los países involucrados tenían una prohibición total o solo parcial de viajes.

Adoptar en Estados Unidos será más complicado.

¿Cuál es el impacto de las nuevas restricciones y qué países se ven afectados?

La proclamación firmada en diciembre por el presidente Trump amplió significativamente la lista de países con restricciones de entrada a Estados Unidos, afectando visas de inmigrante y de no inmigrante, y elevando el total a 39 naciones.

La expansión incorpora nuevos países, como Nigeria, Haití y Venezuela, junto con otras naciones de África, el Caribe y otras regiones, y establece restricciones más estrictas debido a deficiencias graves en los sistemas de verificación de identidad, en los mecanismos de intercambio de información con EE. UU. y en los procesos de selección y evaluación de solicitantes de estas visas:

Visas de adopción internacional (IR‑3, IR‑4, IH‑3, IH‑4)

Visas para familiares directos de ciudadanos estadounidenses

Visas especiales para determinados trabajadores afganos

Impacto en familias y solicitantes

Aunque quienes ya poseen visas válidas o estatus legal en EE. UU. no verán su permiso revocado, las nuevas restricciones dificultan o suspenden por completo la posibilidad de traer a Estados Unidos a niños adoptados desde el extranjero. Las familias que habían iniciado estos procesos enfrentan ahora incertidumbre legal y administrativa, sin un calendario claro para la reanudación de los trámites.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado han defendido la ampliación del "travel ban" como una medida de seguridad nacional y de protección contra el fraude migratorio, enfatizando la necesidad de reforzar la vigilancia en los procesos de emisión de visas e inmigración.