¡Muy importante! Desde ayer, 5 de enero hasta el 11 de enero de 2026, un grupo de beneficiarios recibirá el abono de su depósito mensual en la tarjeta EBT. Es necesario conocer las fechas específicas y así poder gestionar gastos, planificar adquisiciones y prevenir malentendidos. A continuación, el calendario oficial de pagos para su consulta y más detalles.

SNAP: en este estado de EE. UU., del 5 al 11 de enero 2026, los beneficiarios ya podrán cobrar

'Marca' y otros medios internacionales informaron que, a diferencia de otros estados, Florida ha decidido implementar un sistema de distribución escalonada para los beneficios de SNAP, evitando así un único pago masivo al inicio de cada mes.

Ahora, los depósitos se están llevando a cabo desde el 1 hasta el 28 de cada mes, y la fecha específica de cada abono se determina a partir de los dos últimos dígitos del número de caso, leídos en orden inverso. Este método no solo organiza la entrega de beneficios, sino que también previene la congestión en tiendas y supermercados, especialmente en los primeros días del mes.

En este período de enero, los pagos serán correspondientes por grupos de beneficiarios y la ayuda económica se carga de manera automática a la tarjeta EBT. AQUÍ las fechas y números de casos:

5 de enero: números que terminan entre 14 a 17.

6 de enero: números del 18 a 20.

7 de enero: números del 21 a 24.

8 de enero: números entre 25 y el 27.

9 de enero: números entre el 28 y el 31.

10 de enero: números del 32 al 34.

11 de enero: números entre 35 al 38.

¿Dónde puedes consultar tu número de caso y saldo?

Bajo esta situación de los abonos SNAP en las tarjetas EBT, es importante que conozcas el número de caso: ello se encuentra en las cartas oficiales del programa SNAP y también está disponible en el portal de beneficios estatales.

Asimismo, tras realizar el pago, el saldo se activa de inmediato para realizar compras elegibles. La tarjeta EBT opera como una tarjeta de débito, permitiendo su uso en supermercados, tiendas de descuento, mercados comunitarios y en ciertos servicios de compras en línea que están autorizados en EE. UU.