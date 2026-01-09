BUENAS NOTICIAS en Texas: desde esta FECHA podrás pedir vales escolares de hasta 10.000 dólares por estudiante

A partir del 4 de febrero de 2026, el estado de Texas pondrá en marcha un programa educativo que promete transformar el acceso a la enseñanza: las Cuentas de Libertad Educativa, conocidas como TEFA. El plan permitirá a las familias recibir fondos estatales para cubrir gastos educativos fuera del sistema público tradicional durante el ciclo escolar 2026–2027.

La iniciativa es resultado de meses de presión política por parte del gobernador Greg Abbott, quien logró destrabar el proyecto tras un intento fallido en 2025. Según el mandatario, el objetivo es ampliar las opciones educativas y devolver a los padres la capacidad de decidir dónde y cómo estudian sus hijos. En declaraciones difundidas por Houston Public Media, Abbott sostuvo que el programa marca “un antes y un después en la libertad de elección escolar”.

El programa TEFA permitirá financiar matrícula, transporte y útiles escolares fuera del sistema público

¿Cuánto dinero pueden recibir las familias?

El esquema establece que los estudiantes sin necesidades especiales accederán a un 85% del gasto promedio por alumno en una escuela pública. En el caso de niños y jóvenes con discapacidades, el apoyo económico podrá alcanzar hasta 30.000 dólares, ajustado a los requerimientos individuales. Además, el plan contempla un aporte anual adicional de 2.000 dólares por familia.

¿En qué se pueden usar los fondos?

El dinero no estará limitado solo a la matrícula. Las familias podrán destinarlo a:

Colegios privados

Transporte escolar

Alimentación

Uniformes

Programas de formación y apoyo educativo

Reglas de acceso y sistema de selección

Si la demanda supera el presupuesto disponible, el estado activará un sistema de lotería, priorizando a:

Familias con hijos con discapacidad y con ingresos de hasta 240.000 dólares .

. Hogares con ingresos de hasta 60.000 dólares .

. Familias con ingresos entre 60.000 y 240.000 dólares.

Los solicitantes con ingresos superiores a ese último umbral quedarán en el nivel más bajo de prioridad.

Críticas y advertencias

Pese al respaldo del Ejecutivo estatal, la medida genera resistencia en sectores políticos y educativos. Legisladores opositores advierten que el programa podría debilitar el financiamiento de las escuelas públicas y provocar cierres en algunos distritos. Entre las voces críticas se destacó la del representante demócrata James Talarico, quien alertó que las consecuencias se sentirán en los barrios más vulnerables.

El debate queda abierto mientras Texas se prepara para implementar uno de los cambios más profundos en su política educativa reciente.