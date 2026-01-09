- Hoy:
ALARMANTE NOTICIA sobre los beneficios SNAP de este estado clave para la inmigración: Trump pone en peligro sus cupones de alimentos
Este estado se unió a otros en demandar al USDA para impedir la solicitud de datos confidenciales de los beneficiarios de SNAP, bajo riesgo de pérdida de fondos.
Casi medio millón de personas con bajos ingresos en Minnesota podrían perder sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) antes de que termine el mes, a menos que un juez federal bloquee un requisito del gobierno de Estados Unidos, según MinnPost.
Minnesota demanda al USDA por la amenaza de congelar fondos de cupones en cuatro condados.
PUEDES VER: ALERTA con los pagos SNAP: en este estado de EE. UU., del 5 al 11 de enero 2026, los beneficiarios ya podrán cobrar
La administración Trump amenaza el programa de cupones de alimentos SNAP en Minnesota
Una orden del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) exige que Minnesota recertifique a todos los hogares que reciben cupones de alimentos en ciertos condados del área metropolitana de las Twin Cities en un plazo extremadamente corto.
Si no se cumple, la ayuda alimentaria podría terminar para aproximadamente 190 000 personas en cuatro condados de la región metropolitana y hasta 450 000 en todo el estado.
¿Qué exige el USDA?
La carta enviada el 16 de diciembre por la secretaria del USDA, Brooke Rollins, al gobernador Tim Walz obliga a implementar un programa piloto que exige que cada condado revise la elegibilidad de los beneficiarios, incluidas las entrevistas presenciales dentro de 30 días.
Minnesota, que administra SNAP a través de sus condados, sostiene que esta exigencia es imposible de cumplir en el plazo establecido y ha presentado una demanda federal contra el USDA. El fiscal general, Keith Ellison, solicitó al tribunal una audiencia acelerada y una orden judicial para detener los recortes de fondos.
¿Cómo responde Minnesota?
En su demanda, Minnesota señala que ya realiza recertificaciones regulares, generalmente cada 12 meses, y que su tasa de error en los pagos de SNAP en 2024 fue inferior al promedio nacional.
Además, el estado sostiene que la presión del USDA se basa en animosidad política y sesgos injustificados, incluidos prejuicios hacia comunidades específicas dentro del territorio.
El caso ahora está en manos de un juez federal
La decisión sobre si los beneficios de SNAP continuarán sin interrupción depende de un juez de distrito de Estados Unidos. Minnesota solicita que la audiencia se celebre el 9 de enero y que se emita un fallo antes del 15 de enero.
