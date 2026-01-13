Recientemente, un juez del condado de Chatham, en Estados Unidos, decidió formalizar la acusación contra un hombre que, presuntamente, apuñaló a un joven de 18 años en el cuello tras un altercado ocurrido en el estacionamiento de Walmart en Whitemarsh Island. ¿Qué se sabe sobre el caso? AQUÍ todos los detalles.

Walmart: hombre será procesado tras ser acusado de apuñalar a joven en estacionamiento

Según los reportes e información de 'savannahnow.com', Delano Middleton enfrenta serias acusaciones que incluyen dos cargos de homicidio culposo, agresión agravada y tres cargos por posesión de un cuchillo durante la comisión de un delito grave.

Vale mencionar que estas imputaciones se dieron luego de un incidente ocurrido el 23 de octubre, en el que se alega que Middleton, de 48 años, apuñaló a JT Schroeder en varias ocasiones en el cuello y los hombros utilizando una navaja de bolsillo de tres pulgadas.

Walmart: hombre será procesado tras ser acusado de apuñalar a joven en estacionamiento.

A través de una audiencia preliminar a finales de noviembre del 2025, el detective Jonathan Puhala, del Departamento de Policía del Condado de Chatham, presentó pruebas que incluyen imágenes de video de vigilancia. Allí se pudo observar a Middleton caminando hacia Schroeder con la navaja desenvainada en su mano izquierda.

Los documentos judiciales señalaron que Middleton actuó de manera maliciosa, causando daños corporales graves a Jefferey Schroeder III, lo que dejó como resultado cortes que desfiguraron severamente su cuerpo. Schroeder fue trasladado al Centro Médico Universitario Memorial Health, donde falleció cuatro días después de su ingreso.

¿Qué cargos enfrentará Middleton y qué más se sabe sobre este hecho?

Bajo este contexto, es bueno mencionar que, según los procedimientos judiciales, se informó que no se llevó a cabo una autopsia al cuerpo de Schroeder debido a una "falta de comunicación", lo que complicó el caso del estado, tal como confirmó el abogado local Boone Phillips.

"Middleton aún podría enfrentar otros cargos, como agresión agravada, pero sin una causa de muerte, es incierto cómo podría ser acusado de asesinato", acotó Phillips, socio del bufete de abogados Phillips Carson y Phillips de Savannah. En tanto, Middleton comparecerá ante el tribunal el 18 de marzo del 2026, donde se determinará su situación.