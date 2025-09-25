Aviso importante: La Ley de ajuste venezolano es una iniciativa bipartidista que está destinada a favorecer a una gran cantidad de venezolanos que residen en Estados Unidos. Con esta normativa, se facilitaría el acceso a la residencia permanente legal (Green Card) para estos extranjeros.

No obstante, en Líbero te revelamos a quiénes va dirigida la propuesta, los requisitos necesarios para su aplicación y más detalles sobre esta próxima ley. ¿Cómo acceder y qué grupo de venezolanos podrían obtener beneficios?

EE. UU.: esto se sabe sobre la Ley de ajuste venezolano y cuántos serán beneficiados

Recientemente, 'La Nación', otros medios y el sitio web oficial 'leydeajustevenezolano.org' revelaron que, de ser aprobada, la Ley de ajuste venezolano 2025 podría respaldar a más de 400.000 venezolanos en la nación americana. Hasta el momento, la propuesta legislativa HR 1348 está en manos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde está siendo evaluada.

Cabe señalar que, entre los principales beneficios que ofrece el proyecto, está la cancelación inmediata de órdenes de deportación previas y la posibilidad de poder conseguir un permiso de trabajo tras 180 días de tener la solicitud activa. Asimismo, se informó que se contempla la suspensión de remociones mientras se lleve a cabo la solicitud.

No obstante, es importante saber que, para que esta propuesta se convierta en ley, se debe considerar la aprobación oficial de la Cámara de Representantes y del Senado, esto previo a ser enviada al presidente Donald Trump para su firma y ratificación.

¿Qué inmigrantes venezolanos no podrán acceder a este proyecto beneficioso en EE. UU.?

Por otro lado, te mencionamos que La Ley de Ajuste Venezolano es una iniciativa legislativa que tiene el total apoyo de ambos partidos políticos en la nación de Trump.

Su finalidad principal es otorgar el estatus de residente permanente a los ciudadanos venezolanos que cumplan con ciertos requisitos, entre ellos, haber ingresado al país antes del 31 de diciembre de 2021, pues aquellos que hayan llegado después de esa fecha, no podrán acceder a esta próxima ley.