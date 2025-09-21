- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Juan Pablo II vs Cristal
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Barcelona vs Getafe
- Perú vs Chile
- Inter vs Gremio
- Boca vs Central Córdoba
- Arsenal vs Man. City
- Retiro AFP
Green Card y su importancia en los inmigrantes en EE. UU.: tras las nuevas políticas de Trump, esto significa contar con estatus HOY
La Green Card proporciona acceso a derechos y beneficios a los inmigrantes en EE. UU. ¿Qué más brinda este documento?
La Green Card, conocida popularmente como la Tarjeta de Residente Permanente, es un documento que confiere el derecho legal a residir y laborar en Estados Unidos. Este permiso, emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), trasciende su función básica de autorización de residencia. ¿Qué otros beneficios brinda este documento de estatus migratorio? AQUÍ los detalles.
PUEDES VER: Tragedia en Walmart: reportan lamentable tiroteo al interior de tienda y policía revela posibilidad de heridos
En tanto, es bueno saber que, a diferencia de las visas temporales, que suelen estar ligadas a condiciones específicas como trabajo o estudios, la Green Card permite a los inmigrantes establecerse de manera indefinida en la tierra de Donald Trump, incluso, en medio de las drásticas nuevas órdenes que brindó el republicano contra la inmigración.
Green Card y su importancia en los inmigrantes: esto significa contar con estatus HOY
'El Clarín' y otros medios internacionales informaron más detalles sobre la Green Card que, más de ser un simple documento, se erige como un símbolo de seguridad y estabilidad para los inmigrantes que buscan establecerse en EE. UU.
Este estatus permite a sus titulares viajar con mayor libertad, tanto dentro como fuera de la nación, siempre que se cumplan las normativas migratorias, como la restricción de no estar fuera por más de un año. Ahora, en medio de la llegada de nuevas regulaciones en 2025 y un contexto político que impacta la inmigración, la Green Card se convierte en un faro de esperanza ante los desafíos actuales.
En medio de las nuevas políticas de Donald Trump, esto significa contar con estatus HOY.
La exigencia de un examen médico al presentar la solicitud, así como las limitaciones laborales en sectores de alta seguridad, evidencian que ser residente permanente conlleva responsabilidades y restricciones. Contar con una Green Card es una ventaja considerable en comparación con quienes tienen estatus temporales o carecen de regularización, ya que brinda derechos que permiten acceder a mejores oportunidades.
Este documento, sin duda, va más allá de ser un simple permiso de residencia, pues no solo autoriza a vivir y trabajar legalmente, sino que también te brinda un conjunto de derechos y oportunidades que fortalecen la integración y estabilidad de quienes lo poseen.
Ventajas y más beneficios que te brinda la Green Card 2025
- Ofrece una serie de beneficios que impactan positivamente en la calidad de vida de los residentes.
- Este estatus proporciona acceso a programas federales que mejoran las condiciones de vida.
- Brinda una protección legal que resguarda a los individuos de la deportación.
- Permite a los residentes patrocinar a sus familiares, promoviendo así la unidad familiar y el fortalecimiento de los lazos afectivos.
- Facilita la movilidad internacional, permitiendo a los titulares viajar sin temor a perder su estatus, siempre que se cumplan con los requisitos migratorios establecidos.
- Representa un paso fundamental hacia la naturalización, brindando la oportunidad de solicitar la ciudadanía americana, lo que otorga derechos plenos, como el derecho al voto y la participación activa en la vida democrática del país.
- La residencia no solo es un estatus legal, sino una puerta de acceso a una plena integración en la sociedad estadounidense.
- 1
Tragedia en Walmart: reportan lamentable tiroteo al interior de tienda y policía revela posibilidad de heridos
- 2
ALERTA | La Ley de Ajuste Venezolano excluye a este grupo de inmigrantes de la Green Card
- 3
Buenas noticias inmigrantes: 5 beneficios que tienes al convertirte en residente permanente legal en EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50