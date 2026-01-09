Fue pretendido por Alianza Lima y ahora remeció el mercado firmando con histórico de Liga 1

Alianza Lima es uno de los clubes que más se ha movido en el mercado de fichajes del fútbol peruano, conscientes de la necesidad de obtener el título. Precisamente, los 'íntimos' buscaron hacerse con el fichaje de este talentoso y joven atacante para el 2026; sin embargo, sorprendió a todos luego de ser anunciado por un club histórico de la Liga 1.

Alianza Lima lo quería y ahora firmó con histórico de Liga 1

Nos referimos al atacante Juan Martínez, quien tuvo un notable rendimiento durante la última temporada, siendo considerado como la máxima figura de Sport Huancayo en la Liga 3, donde fue una pieza esencial en la obtención del título.

Por ello, el 'Rojo Matador' no dudó ni un segundo y le ofreció una extensión de su contrato. Las partes llegaron a un acuerdo y el club hizo oficial su renovación mediante sus canales oficiales. Una noticia que emocionó a todos sus hinchas.

Juan Martínez, delantero que sonó en Alianza Lima, seguirá jugando en las filas de Sport Huancayo.

"Juan Martínez seguirá defendiendo nuestros colores este 2026, reafirmando su compromiso con el Rojo Matador. ¡A seguir construyendo juntos!", fue el mensaje que compartió el club anunciando la continuidad del talentoso jugador.

Juan Martínez y su gran temporada que enamoró a Alianza Lima

Juan Martínez es uno de los talentos con mayor proyección a nivel nacional, a base de rendimiento, se ha consolidado como la principal figura del 'Rojo Matador'. En la última temporada alternó entre el primer plantel y las divisiones menores que disputaron la Liga 3, certamen en el que brilló con luz propia al convertirse en el máximo goleador con 18 tantos, además de aportar 3 asistencias.

Este destacado desempeño llamó la atención en Matute y llevó a que la dirección deportiva de Alianza Lima intentara asegurar su fichaje a mitad de la temporada pasada, tal como reveló el periodista Gerson Cuba. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y ahora el futbolista continuará defendiendo los colores de Sport Huancayo.

Valor de mercado de Juan Martínez

El artillero del 'Rojo Matador' ostenta un valoración de 100 mil euros en el mercado de pases. Una cifra que no refleja al 100 % su gran talento, por lo que apunta a poder aumentar esta cotización en esta nueva temporada.