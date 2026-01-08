- Hoy:
Con Advíncula, Antoni y Girotti: el poderoso once de Alianza Lima con sus fichajes para la Liga 1
Alianza Lima arma un plantel de primer nivel con varios fichajes destacados en busca de poder obtener el título de la temporada 2026 de la Liga 1.
Alianza Lima inició formalmente su pretemporada con la misión de potenciar su rendimiento para la Liga 1 2026 y alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ello, la directiva decidió moverse con fuerza en el mercado de fichajes, asegurando varias incorporaciones importantes y acercándose a cerrar la llegada de Luis Advíncula, uno de los nombres más esperados por el hincha.
Con este panorama y bajo la conducción del DT Pablo Guede, los blanquiazules han concretado varios fichajes en la temporada como Federico Girotti, Mateo Antoni, Jairo Vélez, Luis Ramos, Alan Cantero, entre otros y se perfilan a poder alinear un once altamente competitivo, diseñado para pelear por el título nacional y repetir su gran hazaña a nivel internacional.
Once de Alianza Lima para destacar en la temporada 2026
- Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Alan Cantero y Federico Girotti.
Teniendo en cuenta que Alianza Lima y Pablo Guede suelen apostar por un esquema táctico 4-3-3, el once proyectado para la nueva temporada apunta a tener jerarquía, dinámica y experiencia. En el arco se mantendría Guillermo Viscarra, quien viene de una temporada sólida bajo los tres palos.
En la defensa se producirían dos cambios clave: las incorporaciones de Luis Advíncula y Mateo Antoni, quienes se perfilan como los laterales titulares. La zaga central, por su parte, estaría nuevamente comandada por Carlos Zambrano y Renzo Garcés, manteniendo liderazgo y firmeza en el fondo.
Alianza Lima inició su pretemporada en busca de destacar con sus nuevos fichajes.
En el mediocampo, el equipo sumaría equilibrio y creatividad con Fernando Gaibor, Pedro Aquino y Jairo Vélez, este último ex Universitario, quien le aportaría mayor dinamismo y capacidad de pase al equipo.
En ataque, la gran apuesta será Federico Girotti, delantero argentino que llega con la expectativa de convertirse en el ‘9’ titular de los blanquiazules. Para ello deberá mejorar sus registros recientes y consolidarse como referente ofensivo.
Finalmente, los ‘íntimos’ también cuentan con alternativas importantes en el banquillo, como Alejandro Duarte, D’Alessandro Montenegro, Paolo Guerrero, Luis Ramos y Kevin Quevedo, entre otros. De esta manera, salvo lesiones o sanciones, Alianza tendrá un plantel con variantes y revulsivos para pelear en el frente local e internacional.
Fichajes de Alianza Lima para 2026
- Cristian Carbajal
- D'Alessandro Montenegro
- Jairo Vélez
- Federico Girotti
- Luis Ramos
- Alan Cantero
- Mateo Antoni
