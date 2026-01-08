¿A que hora juega Alianza Lima vs Independiente y dónde ver partido por Serie Río de la Plata?

Empieza la era Pablo Guede en Alianza Lima. En el Estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay, ante un histórico del continente, como lo es Independiente de Avellaneda, los blanquiazules disputarán su primer partido amistoso de la temporada 2026. Hay expectativas por ver a los flamantes refuerzos que llegaron a la escuadra íntima.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Independiente de Avellaneda?

Este emocionante partido amistoso entre Alianza Lima contra Independiente de Avellaneda se realizará el sábado 10 de enero.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda?

El partido entre Alianza e Independiente está pactado para empezar a las 7:00 p.m. (horario peruano, colombiano y ecuatoriano). Revisa la hora que iniciará el duelo según el país de tu residencia.

México: 6:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 9:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (día siguiente).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Independiente de Avellaneda?

La transmisión del amistoso entre Alianza Lima contra Independiente estará a cargo de Disney Plus para Perú y América Latina. Además, Libero.pe. te llevará todos los detalles del compromiso.

Alianza Lima vs. Independiente de Avellaneda: historial

Alianza Lima se midió a Independiente en siete ocasiones, entre amistosos y oficiales. El conjunto argentino tiene la delantera en el historial con tres triunfos, mientras que los blanquiazules registran dos victorias. Empataron en dos duelos.

Alianza Lima vs. Independiente pronósticos: apuestas y cuotas

Apuesta Independiente Empate Alianza Lima Betsson 2.18 3.20 2.92

Es un duelo parejo, donde ambos equipos salen de la pretemporada. Independiente tiene una ligera ventaja para llevarse el triunfo.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima se reforzó para este 2026 con destacados jugadores, siendo Luis Advíncula el fichaje más importante. Los blanquiazules quieren consolidar una idea de juego y ganar la Liga 1, para evitar el 'tetra' de Universitario.

Pablo Guede es la gran apuesta. El estratega dejó en claro que la indisciplina no tiene lugar en el equipo. Lo principal para él es el compromiso con el grupo.