Alineaciones Alianza Lima vs Independiente: el sorpresivo primer once que alista Pablo Guede

Alianza Lima asumirá su primer partido de su pretemporada, enfrentando a Independiente por la primera jornada de la Serie Rio de la Plata. Bajo el mando de Pablo Guede, los blanquiazules buscan dar el golpe y demostrar su poderío con los fichajes que han realizado en el mercado. Conoce aquí el primer once que alineará el estratega en su etapa en el banquillo.

Alineación de Alianza Lima

Guillermo Vizcarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Federico Girotti y Paolo Guerrero.

Pablo Guede apunta a ensayar nuevas variantes tácticas en este torneo de pretemporada y una de sus primeras decisiones será modificar el esquema, pasando del habitual 4-3-3 a un 4-4-2. Bajo los tres palos se mantendrá Guillermo Viscarra, quien deberá ratificar el buen nivel mostrado en la última temporada.

En la línea defensiva, la dupla de centrales estará integrada por Carlos Zambrano y Renzo Garcés, quienes aportarán experiencia y jerarquía. Los laterales serán Josué Estrada por derecha y Miguel Trauco por izquierda. En el mediocampo, Jesús Castillo cumplirá funciones de contención, Sergio Peña asumirá el rol de organizador, Jairo Vélez aportará creatividad y Eryc Castillo será el encargado del desequilibrio por las bandas.

Federico Girotti buscará destacar en su primer partido como titular con Alianza Lima.

La principal novedad estará en el frente de ataque, ya que por primera vez se verá la dupla conformada por Paolo Guerrero y Federico Girotti, quienes buscarán destacar desde el inicio y ganarse un lugar en la lucha por la titularidad.

Alineaciones Independiente

Rodrigo Rey; Luciano Barros, Fernando Closter, Leonardo Godoy, Facundo Zabala; Iván Marcone, Ignacio Malcorra, Luciano Cabral, Tomás Parmo; Santiago Montiel y Enzo Taborda.

Independiente por su parte presentará un equipo mixto, entre varios jugadores destacados, jóvenes y sus nuevos fichajes. El DT Gustavo Quinteros ha seleccionado a 34 jugadores para poder disputar este torneo.

Independiente tendrá un equipo mixto para enfrentar a Alianza Lima.

Entre sus figuras destaca la presencia del guardameta Rodrigo Rey, que aportará su experiencia en el arco y buscará frenar al ataque de los blanquiazules. Del mismo modo, otro de los nombres a tener en cuenta es el de Ignacio Malcorra, quien acaba de ser anunciado como fichaje tras su paso por Rosario Central.

Por su parte, el delantero Santiago Montiel será la principal carta de gol del 'Rey de Copas', el argentino estará acompañado de Enzo Taborda, uno de los jóvenes prospectos del club.