Zambrano dejó rotundo mensaje tras llegada de Jairo Vélez, ex Universitario: "Siempre vienen..."

El fichaje de Jairo Vélez por Alianza Lima representa uno de los movimientos más sorpresivos en medio del mercado de pases 2026. El ecuatoriano llegó a La Victoria después de ganar el tricampeonato con Universitario y ahora tendrá el duro reto de hacer historia en la escuadra blanquiazul en la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores. ¿Qué dijo Carlos Zambrano tras el arribo del volante?

Carlos Zambrano reveló cómo fue el recibimiento a Jairo Vélez en Alianza Lima

A través de una reciente entrevista con Radio La Zona, el popular 'Káiser' relató que el mediocampista de 30 años está bastante satisfecho con el recibimiento que ha tenido del grupo, pese a su pasado en el equipo crema. Del mismo modo, subrayó la buena predisposición del resto de incorporaciones.

"El tema de los refuerzos siempre vienen bien, es como un nuevo aire al grupo. Desde el primer día creo que se integraron muy rápido, encajaron bien. Por ejemplo, el tema de Jairo (Vélez) que venía del equipo contrario. Lo hemos recibido muy bien, se siente muy cómodo. Al igual que los extranjeros que han llegado, están felices de haber llegado a un club tan grande como Alianza", sostuvo.

Jairo Vélez firmó por Alianza Lima tras su paso en Universitario

Con miras al próximo debut en la Serie Río de La Plata 2026, el seleccionado nacional aseguró que el equipo íntimo se encuentra muy ilusionado con poder afrontar un buen torneo en tierras uruguayas, teniendo en cuenta que también buscarán ser protagonista en la Liga 1.

"En Uruguay vamos a tener buenos partidos. Unos encuentros lindos y duros con equipos argentinos y uno chileno. Estamos con muchas ansias de estar y exigirnos y prepararnos de la mejor manera. Este año va a ser lindo, no va a ser fácil. Tenemos que aprovechar esta pretemporada porque el torneo lo tenemos a la vuelta de la esquina, a fin de mes", añadió.

Finalmente, Carlos Zambrano se refirió a la exhaustiva pretemporada 2026 al mando del estratega argentino Pablo Guede. "Con el 'profe' todo bien. Yo antes ya había conversado con él. Puso los puntos claros, qué es lo que desea para el grupo fuera de la intensidad y su forma de jugar. Tenemos que enfocarnos y hacer las cosas bien. Estar físicamente muy bien", concluyó el 'León'.