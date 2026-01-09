Presidente de Independiente dio firme concepto de Alianza Lima previo al partido: "No cabe duda"

Alianza Lima está a muy poco de hacer su gran estreno en la Serie Río de la Plata 2026 frente a Independiente de Avellaneda. El partido también significará el debut por todo lo alto del técnico argentino Pablo Guede, quien buscará empezar su campaña con pie derecho. Bajo ese contexto, a poco del encuentro, el presidente del 'Rojo' se pronunció categóricamente.

Presidente de Independiente dio tajante calificativo sobre Alianza Lima

Mediante una reciente entrevista con El Comercio, Néstor Grindetti, mandamás de 'Los Diablos Rojos' fue consultado respecto a su próximo rival en la Serie Río de la Plata. En ese sentido, el directivo del cuadro argentino calificó a la institución peruana como un equipo muy representativo del continente sudamericano, debido a su historia y logros obtenidos.

"El concepto que tenemos de Alianza Lima es alto, es una de las instituciones más prestigiosas de Sudamérica, no cabe duda de eso", manifestó Grindetti.

Néstor Grindetti se pronunció previo al partido ante Alianza Lima/Foto: Olé

Por su parte, el presidente del 'Orgullo Nacional' también afirmó que permanecen mentalizados en sostener un gran compromiso contra los íntimos, sobretodo considerando que su objetivo es tener una pretemporada de ensueño, a poco del debut por el torneo argentino.

"Para Independiente suma mucho, esto es parte de nuestra pretemporada, lo tomamos con total seriedad. Es parte de la formación del equipo que va a arrancar la temporada acá en Buenos Aires, la última semana de enero. Le damos mucha importancia y lo tomamos con total seriedad", acotó.

Vale recordar que, en Alianza Lima también existe gran expectativa para lo que será el debut de su nuevo técnico Pablo Guede, con quien ha venido trabajando el plantel para la Serie Río de la Plata 2026. Luis Advíncula se incorporará a los entrenamientos, y será decisión del estratega si el 'Rayo' hace su estreno con camiseta blanquiazul.