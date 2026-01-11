Futbolista dejó Alianza Lima para unirse oficialmente a la cantera del Madrid en España

Totalmente inesperado. Alianza Lima es conocido por ser uno de los clubes más grandes del Perú y por ser el equipo que más jugadores nacionales exporta al extranjero. Ahora, siguiendo con su tradición, los blanquiazules dejaron ir a importante futbolista de sus divisiones menores para que se una a la cantera del Madrid en la Primera División de España.

El periodista Ítalo Villafuerte señaló mediante su cuenta oficial de 'X' que una de las mayores promesas que tiene el plantel íntimo dejó oficialmente el club, para así unirse a uno de los equipos formadores más importantes de España. Nos referimos a Macarena Plasencia, quien dio la hora gracias a su buen rendimiento a lo largo del año pasado.

De esta forma, la jugadora de Alianza Lima se convirtió en la quinta peruana en unirse al Madrid CFF, club de la máxima categoría femenina española. Vale precisar que este elenco no es el mismo que el Real Madrid, pero si compiten juntos cada temporada al igual que con el Barcelona, Atlético de Madrid y otras grandes instituciones europeas.

Macarena Plasencia en Alianza Lima.

¿Quién es Macarena Plasencia?

Es una futbolista de 12 años que se desempeña como delantera por derecha y practica desde muy pequeña el deporte, ya que a los 5 años fue campeona nacional de gimnasia. Un año después comenzó en el mundo del fútbol entrenando bajo la orden de Guillermo La Rosa, el conocido exfutbolista de la selección peruana.

Su buen rendimiento ha logrado que la apoden como la 'Messi peruana', y sueña con convertirse en una jugadora profesional. “Comencé mi preparación en la academia Cueto-La Rosa y después de un tiempo recibí un mensaje por Instagram (del club Alianza Lima) en donde me invitaban a jugar (...) Entré a la sub-14 porque cuando empecé no había la categoría sub-12”, indicó Macarena Plasencia el año pasado en una entrevista con La República.