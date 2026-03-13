- Hoy:
Bicampeón con Universitario y su postura tras la inminente llegada de Reyna: “Dije que era…”
El histórico jugador también dio su análisis sobre los últimos refuerzos de Universitario, los cuales no están dando los frutos necesarios para el funcionamiento del equipo.
Bryan Reyna ya sería oficializado por Universitario de Deportes en las próximas horas, pues Belgrano acaba de anunciar vía redes sociales que se unirá de préstamo al conjunto crema para esta temporada, en la que la ‘U’ jugará la Liga 1 y la Copa Libertadores.
La llegada del ‘Picante’, que cabe señalar no ha sumado muchos minutos en la temporada desde su llegada a Argentina, pese a ello genera expectativa en gran parte de la hinchada crema. No obstante, algunos ídolos del cuadro estudiantil han dado su opinión sobre esta incorporación.
Se trata de Germán Leguía, mítico jugador de la ‘U’, que fue bicampeón con el club en los años 1982 y 1990. "Cuando lo vi jugar a Reyna en Cantolao, dije que era el mejor jugador que había salido en divisiones menores de ahí. Es un muy buen jugador, juega de todo, es rápido, hábil. Es un muy buen contrato, me alegro por él y por la 'U'", fueron sus palabras en una entrevista para Radio Ovación.
Germán Leguía criticó los recientes fichajes de Universitario
En otro momento, el ex delantero habló sobre los recientes fichajes de cuadro crema. "Han traído varios jugadores extranjeros que aún no dan lo que tienen que dar, y se empezó con varios lesionados e impedidos de iniciar. Si le daría más partidos, un tiempo, porque viene con buen CV y solo espero que también piense en las divisiones menores".
Bryan Reyna será oficializado en las próximas horas
Tras la despedida desde Argentina, se espera que en las próximas horas Bryan Reyna sea oficializado por el cuadro crema. Cabe señalar que el portal especializado Transfermarkt ya actualizó el perfil del ‘Picante’.
Bryan Reyna será nuevo jugador de Universitario. Foto: Transfermarkt.
