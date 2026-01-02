Universitario de Deportes decidió no continuar con Jorge Fossati como técnico principal del equipo. Por ello, desde diversos sectores, reconocidos exjugadores del club salieron al frente para dar su punto de vista en contra o a favor del entrenador. Uno de ellos fue Germán Leguía, quien no se guardó nada y criticó al uruguayo.

Exjugador de Universitario dio rotundo comentario contra Jorge Fossati tras salir del club

Leguía fue entrevistado en Radio Ovación y conversó sobre diversos temas que involucran a Universitario de cara a la Liga 1 de la temporada 2026.

Una de las preguntas que le hicieron al dos veces campeón con la escuadra merengue fue sobre Jorge Fossati y su opinión sobre su inesperada salida.

Para Germán Leguía, el entrenador uruguayo no cumplía con lo que debe tener Universitario como equipo: que no le pueden atacar tantas veces en un partido. Además, dejó en claro que el tricampeonato del equipo crema se debe a los jugadores y no al técnico.

German Leguia, bicampeón con Universitario, dio fuerte comentario contra Jorge Fossati: "Le salvaba la vida"

"Si te pones a ver, muchos partidos los ganamos gracias a Valera, Concha o ‘Tunche’. Nunca lo ponía al ‘Tunche’. Cuando lo ponía, le salvaba la vida, más parecía una cábala que una táctica. Y a la ‘U’ le llegaron muchas veces. A la ‘U’ no le pueden llegar tantas veces", dijo de forma rotunda.

Las palabras de Leguía dejan en claro que no le parece mal que se haya ido Fossati de Universitario de Deportes, pues siente que Álex Valera, Jairo Concha y, sobre todo, el 'Tunche' Rivera eran los salvadores del equipo.

Jorge Fossati se fue de Universitario

Antes de que finalice el 2025, Jorge Fossati y Universitario llegaron a un acuerdo para que ambas partes se distancien y terminen el vínculo de entrenador y club. El uruguayo se va del cuadro merengue tras salir dos veces campeón y ser el pionero de esta gran hazaña del tricampeonato.