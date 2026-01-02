Miguel Vargas llenó de elogios a figura internacional que firmó con Universitario: "Bien"

Universitario de Deportes está próximo a iniciar su pretemporada de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores, en la que los jugadores contarán con un renovado comando técnico liderado por Javier Rabanal. Por ello, al llegar a Lima, Miguel Vargas elogió al entrenador español.

Miguel Vargas se rindió en elogios ante figura que firmó por todo el 2026 con Universitario

En su llegada a Lima para unirse a la pretemporada de Universitario, el arquero Vargas fue consultado por el nuevo técnico Javier Rabanal.

Desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, el peruano-chileno tuvo solo palabras positivas sobre el estratega de nacionalidad española, dejando en claro que es una gran figura y espera estar bien para que sea considerado.

Video: Jordy Flores

"El profe viene bien, viene de hacer las cosas bien allá. Hay que ponernos a disposición del profe (Javier Rabanal) y tratar de hacer las cosas de la mejor manera", afirmó al periodista Jordy Flores.

Además, Miguel Vargas dejó en claro que la llegada de Diego Romero al plantel será importante para la pelea por el puesto de guardameta titular.

Javier Rabanal fue presentado como DT de Universitario de Deportes.

Javier Rabanal es nuevo técnico de Universitario

Luego de la salida de Jorge Fossati como entrenador de Universitario de Deportes, la dirigencia buscó a su reemplazo y el elegido para asumir la dirección técnica fue Javier Rabanal. El español llega al club con el desafío de lograr su cuarto título consecutivo.

Miguel Vargas en Universitario 2025

Ante la presencia de Sebastián Britos, el guardameta chileno y peruano no fue considerado para bastantes partidos por la Liga 1. Sin embargo, tuvo la oportunidad de jugar 1 encuentro en el Torneo de Apertura y 3 en el Clausura.