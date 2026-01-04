Williams Riveros dio impactante noticia para Universitario en pleno mercado de pases: "Avanzado"

Uno de los futbolistas más queridos por la hinchada de Universitario de Deportes es Williams Riveros, quien se consolidó como titular indiscutible en el equipo. El zaguero se consagró tricampeón con los cremas y, si bien recibió algunas críticas a lo largo de la temporada, logró sobreponerse y recuperar su mejor nivel. Ahora, en pleno mercado de pases, el defensor sorprendió al club tras dar una noticia impactante.

Williams Riveros dio impactante noticia para Universitario en el mercado de pases

Williams Riveros arribó al Perú para sumarse a la pretemporada de Universitario con el objetivo de mantener su mejor nivel de cara a la temporada 2026. A su llegada, el defensor conversó con la prensa y con las cámaras de 'Jax Latin Media', donde fue consultado tanto por los recientes fichajes de la ‘U’ como por su proceso de nacionalización.

En ese contexto, el zaguero paraguayo se refirió a los trámites que viene realizando para obtener la nacionalidad peruana y señaló que el proceso se encuentra bastante avanzado. Incluso, el popular ‘Tarzán’ reveló que, debido a estas gestiones, tuvo que pasar Año Nuevo a bordo de un avión.

Video: Jax Latin Media

"Está bastante avanzado la nacionalización. Tuve que pasar año nuevo en el avión, hice un sacrificio bárbaro. Así que vamos por buen camino, la idea es que no ocupemos plaza junto a Matías (Di Benedetto) y ojalá se dé", expresó el defensa paraguayo.

Esta noticia resulta sumamente positiva para los intereses de Universitario, ya que Williams Riveros está cada vez más cerca de obtener la nacionalidad peruana y, con ello, liberar un cupo de extranjero. Este escenario le permitiría al conjunto crema contar con margen de maniobra en el mercado de pases e incorporar a un nuevo fichaje de cara al 2026, con Iván Tapia y Lucas Zelarayán como los candidatos

Valor de mercado de Williams Riveros

Riveros a sus 33 años actualmente posee una cotización de 500 mil euros en el mercado de pases, según el portal Transfermarkt. Su máximo histórico fue de un millón de euros, cifra que consiguió en 2019.

Trayectoria de Williams Riveros