Desde Argentina revelan que Universitario y Alianza se disputan fichaje de talentoso volante

En Alianza Lima han tomado por sorpresa la información que viene desde Argentina por un reconocido periodista. Según lo que comenta, es que tanto los blanquiazules como Universitario quieren el fichaje de un volante argentino. Lo cierto es que el equipo de Pablo Guede ya completó sus cupos de extranjero y el único club que tendría chances de cerrar el fichaje es Universitario.

"Alianza Lima y Universitario de Perú pretenden a Iván Tapia. El 10 de Barracas Central quedó libre. La 'U' tiene una leve ventaja", fue el mensaje del periodista Germán García. Iván Tapia es hijo del 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA (Argentina) y uno de los hombres más poderosos del fútbol sudamericano.

Iván Tapia podría llegar a la Liga 1 en este 2026

Iván Tapia jugó esta temporada en Barracas Central, donde fue capitán y prácticamente titular indiscutible. Fue el eje del mediocampo de su equipo, destacando por su precisión en la pelotada parada y liderazgo. Fue vital para que su club llegue a los cuartos de final de los playoff del Torneo Clausura y además consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana.

¿Iván Tapia se pone la crema?

Con Alianza Lima descartado por el tema de cupos, Universitario tiene todo a su favor para convencer al hijo del 'Chiqui' Tapia de que sea uno de los refuerzos de este 2026. No solo le ofrecen pelear por el título, sino que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hoy el futbolista es agente libre, así que podría llegar totalmente gratis.

Trayectoria de Iván Tapia

El volante de 27 años ha jugado prácticamente toda su carrera en Barracas Central, solo en 2024 tuvo un breve paso por San Lorenzo, también de Argentina. Esta temporada disputó un total de 33 partidos, registrando 2 goles y 2 asistencias. De llegar a Universitario, será su primera experiencia en el exterior.