- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Espanyol
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Universitario vs. Deportivo Wanka vóley
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima presentó a Mateo Antoni como su flamante defensa para la temporada 2026
El defensa central uruguayo llegó al Perú y firmó contrato con Alianza Lima por todo el 2026 a pedido de Pablo Guede.
Alianza Lima sigue dando de que hablar en el mercado de fichajes para la temporada 2026. Primero anunciaron la renovación de Alan Cantero hasta fines del 2028 y ahora la contratación de Mateo Antoni. El defensa uruguayo, proveniente de Argentinos Juniors de Argentina, llega a préstamo por una temporada con opción de compra.
PUEDES VER: ¿Para la 'U'? Alianza Lima anunció renovación de Alan Cantero con singular mensaje: "No es..."
En su llegada al Perú, el futbolista confesó que fue el mismo Pablo Guede el que lo llamó para que se sume al proyecto de Alianza Lima. El DT argentino apuesta por el zurdo en la defensa, así que posiblemente sea titular junto con Renzo Garcés o Carlos Zambrano. De destacar podría terminar siendo comprado a final de temporada.
Mateo Antoni fue oficializado por Alianza Lima | Vía Alianza Lima
Noticia en desarrollo...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90