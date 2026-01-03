0

Alianza Lima presentó a Mateo Antoni como su flamante defensa para la temporada 2026

El defensa central uruguayo llegó al Perú y firmó contrato con Alianza Lima por todo el 2026 a pedido de Pablo Guede.

Fabian Vega
Mateo Antoni es nuevo fichaje de Alianza Lima
Mateo Antoni es nuevo fichaje de Alianza Lima
Alianza Lima sigue dando de que hablar en el mercado de fichajes para la temporada 2026. Primero anunciaron la renovación de Alan Cantero hasta fines del 2028 y ahora la contratación de Mateo Antoni. El defensa uruguayo, proveniente de Argentinos Juniors de Argentina, llega a préstamo por una temporada con opción de compra.

En su llegada al Perú, el futbolista confesó que fue el mismo Pablo Guede el que lo llamó para que se sume al proyecto de Alianza Lima. El DT argentino apuesta por el zurdo en la defensa, así que posiblemente sea titular junto con Renzo Garcés o Carlos Zambrano. De destacar podría terminar siendo comprado a final de temporada.

