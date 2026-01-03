Fue uno sus fichajes más destacados en la temporada 2025, pero no pudo dar su 100% por el tema de las lesiones. Cuando le tocó estar, resolvió. Ahora, tras varias semanas de espera y negociaciones, acordó su renovación con Alianza Lima. Godoy Cruz, equipo dueño de carta pase, lo vendió y ahora será blanquiazul hasta fines del 2028.

Alianza Lima no perdió la oportunidad de dejar un 'picante' mensaje en la oficialización de la renovación del argentino. "No es cuestión de ofertas, es convicción", esto es lo que se lee en la publicación de los blanquiazules. Todo se trataría de una tremenda indirecta, pues se sabe que Universitario trató de firmar a Alan Cantero cuando terminó la temporada.

Alan Cantero se queda en Alianza Lima hasta 2028 | Vía Alianza Lima

Alan Cantero quería seguir en Alianza Lima y Godoy Cruz no le puso trabas, es por eso que aceptaron vender al jugador por un monto que bordea los 800 mil dólares. Pablo Guede habría sido clave para que el club blanquiazul termine por comprar al jugador, pues quiere al argentino para la temporada 2026. Ahora ya está en Perú para sumarse a la pretemporada.

Contrato de Alan Cantero con Alianza Lima

Alan Cantero había llegado a préstamo a Alianza Lima por toda la temporada 2025. La intención del club era renovar el préstamo, pero terminaron apostando por la compra del jugador. Se habla de una mejora económica en el aspecto salarial y un contrato hasta fines del 2028. De destacar, los blanquiazules esperan recuperar la inversión vendiéndolo al extranjerio.

Los números de Alan Cantero en 2025

Su mejor partido fue ante la Universidad Católica de Ecuador en Matute por la Copa Sudamericana, donde terminó anotando un doblete. En 2025 disputó un total de 32 partidos anotando 5 goles y repartiendo 5 asistencias.