Hernán Barcos rompió su silencio sobre mala relación con jugadores de Alianza Lima: "Discusiones..."

Hernán Barcos fue anunciado como el flamante fichaje de FC Cajamarca para la Liga 1 2026. El argentino no renovó su vínculo con Alianza Lima y ahora buscará hacer historia en el interior del país. No obstante, la polémica por su salida sigue vigente y ahora el 'Pirata' se pronunció sobre los rumores de una mala relación con varios integrantes del plantel blanquiazul.

Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, previo a poner rumbo a Cajamarca, Hernán Barcos fue interceptado por las cámaras de 'Jax Latin Media' y, entre otros temas, decidió pronunciarse sobre las críticas por una supuesta mala relación con sus compañeros en Alianza Lima.

Al respecto, el 'Pirata' no dudó en afirmar que es casi imposible poder llevarse de la mejor manera con todos los jugadores. No obstante, fue enfático al asegurar que nunca tuvo una discusión fuerte con ningún compañero, aunque aceptó que si hubieron discusiones propias de la temporada y del fútbol.

Video: Jax Latin Media.

"Se habla mucho porque Alianza vende. Con 30 jugadores no te puedes llevar bien con todos, porque nadie es monedita de oro. Uno intenta gestionar el grupo, que todos se sientan cómodo. Nunca pelee con ningún compañero en los 5 años que estuve en Alianza. Hubieron discusiones en situaciones y momentos normales en el fútbol, pero nunca pelee ni tuve problemas con ningún jugador", expresó.

Hernán Barcos reveló detalles de su salida de Alianza Lima

De igual manera, Barcos señaló que deseaba poder retirarse en Alianza Lima, pero entiende que la situación en el mundo del fútbol es muy cambiante. Sin embargo, sorprendió al asegurar que estaba encaminada su renovación, pero en el camino la situación cambió.

"No lo pensaba ni imaginaba (dejar Alianza), pero el fútbol es así, cambia todos las semanas y los años. Fue duro, por la familia y la costumbre, hay que seguir para adelante. Yo iba a renovar y después sentí cosas diferentes y me di cuenta que no se iba a dar. Al final lo fui sintiendo, así que no me sorprendió", aseguró.

Hernán Barcos expresó su ilusión por llegar a FC Cajamarca

Por otro lado, el veterano delantero aseguró que el proyecto deportivo de FC Cajamarca es uno de los más serios entre todas la ofertas que tuvo para continuar su carrera. Del mismo modo, aclaró que si le toca enfrentar a Alianza Lima y marcar un gol, no lo celebrará por respeto al club.

"La ciudad y el proyecto de FC Cajamarca es muy lindo, desde el primer día me interesó y fue el que más me llamó la atención. La verdad que este club tiene ambición y las ganas de hacer las cosas bien. Tuve bastantes propuestas, pero esta fue la más completa. Va a ser muy lindo y espero poder disfrutarlo. Obviamente que no (sobre celebrar un gol ante Alianza Lima)", señaló.