Alianza Lima ha sido uno de los equipos que más se ha movido en el mercado de fichajes de la Liga 1, pensando en poder obtener el título en la temporada 2026 y así impedir el tetracampeonato de Universitario. Precisamente, los 'íntimos' dieron un golpe de autoridad fichando a una de las figuras de su clásico rival que ahora no dudó en expresar su alegría tras convertirse en blanquiazul.

Exfigura de la 'U' reveló su alegría tras fichar por Alianza Lima y elogió a Matute

Uno de los movimientos más sorpresivos del mercado fue protagonizado por Alianza Lima, quien aprovechó el momento preciso para dar el batacazo fichando a Jairo Vélez, uno de los jugadores más importantes de la 'U' durante la temporada, convirtiéndose en la nueva estrella de los blanquiazules.

Precisamente, durante su llegada al Perú para dar inicio a la pretemporada, las cámaras de 'Jax Latin Media' le consultaron por su sentir tras haber conocer que jugará en Matute. Al respecto, el popular 'Chato' Vélez no dudó en revelar su gran emoción y aseguró que es un paso importante para su carrera, además elogió a la hinchada blanquiazul.

Video: Jax Latin Media.

"Estoy contento por haber dado este gran paso en mi carrera, estoy enfocado totalmente en Alianza, mi pensamiento y mi cabeza solo está en Alianza. Me siento más que preparado para demostrar al hincha que estoy totalmente comprometido. La hinchada es espectacular, el primer estadio en el que jugué a estadio lleno, acá en Perú, fue el de Alianza", expresó el futbolista.

Del mismo modo, Jairo Vélez se mostró ansioso por poder iniciar los entrenamientos con Alianza Lima y expresó su convicción de dejarlo todo en la cancha, una clara muestra de su compromiso. "Vamos paso a paso, a empezar bien la pretemporada y después a darle con todo a lo que se venga", acotó.

¿Hasta cuándo firmó contrato Jairo Vélez con Alianza Lima?

Jairo Vélez era uno de los jugadores que la directiva de Universitario intentó retener; no obstante, las negociaciones no prosperaron y Alianza Lima se movió rápido para convencer al futbolista y pagó una fuerte suma por su fichaje. Los blanquiazules son conscientes del gran talento del atacante ecuatoriano y le ofrecieron un contrato válido por 3 temporadas, es decir hasta finales de 2028.