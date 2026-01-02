Universitario busca remecer el mercando fichando a volante cotizado en 3 millones de euros

Universitario de Deportes sigue dando pasos importantes en la conformación de su plantel para la siguiente temporada de la Liga 1, donde tiene la obligación de poder ganar el tetracampeonato. Por ello, analizan reforzarse con grandes figuras y ampliar sus opciones. En ese contexto, se conoció que están interesados en fichar a un volante con una millonaria cotización.

Universitario busca fichar a volante cotizado en 3 millones de euros

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva de Universitario sigue moviéndose en el mercado de pases para armar un equipo de primer nivel. En esa línea, están analizando el fichaje del volante argentino Lucas Zelarayán para que se convierta en su nueva figura.

Zelarayán pertenece actualmente a las filas de Belgrano de Córdoba, donde ha adquirido una gran regularidad en esta temporada y ha mostrado un gran desempeño en los 28 partidos que disputó, donde marcó en 5 oportunidades y brindó 3 asistencias. Pese a ello, no se encuentra en los planes del club para el 2026, por lo que ya buscan su préstamo con una opción de compra.

El cuadro crema sabe que ya cumplieron con los 6 cupos de extranjeros en su plantel. Por ello, esta contratación dependerá netamente de que Williams Riveros y Matías Di Benedetto puedan adquirir la nacionalidad peruana. Solo en ese caso, la directiva buscará hacer el esfuerzo para poder concretar la llegada del jugador.

Lucas Zelarayán ha paseado su fútbol en importantes equipos como Tigres UANL (México), Columbus Crew (Estados Unidos) y Al Fateh (Arabia Saudita). Precisamente, sus mayores logros lo consiguió en el fútbol mexicano, donde levantó 7 trofeos.

¿Cuál es el valor de mercado de Lucas Zelarayán?

De acuerdo al portan internacional Transfermarkt, Lucas Zelarayán ostenta una gran cotización en el mercado de pases. Actualmente, el volante está valorado en 3 millones de euros, una cifra que lo colocaría como el más valioso del cuadro crema, si se concreta su fichaje.

