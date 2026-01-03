Javier Rabanal halagó a exjugador del Málaga que firmó con Universitario: "Puede aportar bastante"

Universitario de Deportes está próximo a iniciar su pretemporada para prepararse de la mejor manera con la mente puesta en conquistar todos su objetivos, entre los que destaca el 'Tetra' de la Liga 1. Por ello, los cremas se movieron en el mercado y concretaron el fichaje de un exjugador del Málaga de España, quien acaba de recibir elogios del DT Javier Rabanal.

Javier Rabanal halagó a exjugador del Málaga que firmó con Universitario

El técnico español llegó al Perú para poder iniciar los preparativos de cara al inicio de la pretemporada de Universitario y, durante una charla con la prensa y las cámaras de Jax Latin Media, le consultaron por su opinión sobre la situación de Sekou Gassama, flamante fichaje de Universitario que se unirá tarde a la pretemporada.

Ante ello, Javier Rabanal no dudó en asegurar que la situación del jugador se conocía previo a su fichaje y no existe inconvenientes, ya que la idea es que pueda adquirir ritmo desde el primer minuto durante su llegada. Asimismo, no dudó en elogiar las características de Gassama, recalcando su aporte y desequilibrio en el ataque.

Video: Jax Latin Media.

"No hay inconveniente (con Sekou Gassama), eso se sabía desde el principio. Una de las posibilidades de traerlo, era aceptando que iba a llegar tarde a la pretemporada porque tiene un tema familiar. No tenemos prisa para que juegue, arriba estamos bien cubiertos. La idea es que vaya cogiendo ritmo con el grupo, nos puede aportar bastante si está en forma. Es un jugador que conozco, tiene una características determinadas para el remate, es un gran rematador y puede complementarse bien con lo que tenemos arriba", señaló el estratega.

Del mismo modo, el técnico español señaló que conoce de primera mano las cualidades del delantero senegalés y recalcó que tiene una gran capacidad para asociarse con su compañeros en ataque.

¿Cuándo llegará Sekou Gassama a la pretemporada de Universitario?

De acuerdo a la información difundida por el 'Tigrillo' Navarro, en el programa 'PBO Campeonísimo', Sekou Gassama llegará a territorio peruano recién para el 20 de enero, dos semanas después de que haya iniciado la pretemporada de Universitario. De esta forma, tendrá que pasar los exámenes médicos e incorporarse de inmediato para poder adquirir ritmo competitivo luego de estar medio año sin equipo.

Sekou Gassama jugó en el Málaga de España

El senegalés ha desarrollado la gran parte de su carrera en el fútbol español, donde defendió la camiseta de clubes de primer nivel como Valencia, Rayo Vallecano, Real Valladolid, entre otros. Asimismo, tuvo un paso por el Málaga durante la temporada 2021-2022, en el cuadro español logró disputar 23 partidos, donde marcó 3 goles.