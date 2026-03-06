Cusco FC vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Liga 1: horario, pronóstico, alineaciones y dónde ver

Cusco FC vs Deportivo Garcilaso juegan EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos llegan al Estadio Inca Garcilaso de la Vega con el objetivo de conseguir los tres puntos para dejar los últimos lugares de la tabla. Este compromiso dará inicio a las 7:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión EN DIRECTO estará a cargo de la señal de L1 MAX.

¿ A qué hora juega Cusco FC vs Deportivo Garcilaso?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas del inicio del partido de Cusco FC vs Deportivo Garcilaso por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 9:00 p.m.

México y Centroamérica: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m.

¿Dónde ver Cusco FC vs Deportivo Garcilaso?

El duelo entre Cusco FC vs Deportivo Garcilaso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Del mismo modo, si deseas ver el partido de manera ONLINE lo podrás hacer mediante las plataformas de streaming de L1 Play, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Zapping, entre otras opciones.

Previa del Cusco FC vs Deportivo Garcilaso por Liga 1

Cusco FC llega con la necesidad de sumar los tres puntos luego de su mal inicio de temporada. Los ‘Dorados’ solo han conseguido una victoria en lo que va del campeonato y están lejos de la disputa por el liderato.

Cusco FC tiene la obligación de sumar una victoria tras su mal inicio.

El equipo de Miguel Rondelli tiene a grandes figuras en su plantel como José Manzaneda, Diego Soto y Lucas Coliito. Sin embargo, la gran estrella del equipo es Facundo Callejo, el máximo goleador de la temporada pasada y pieza clave en la delantero.

Por su parte, Deportivo Garcilaso llega golpeado tras su reciente eliminación de la Copa Sudamericana 2026, un resultado que le costó el puesto al DT Hernán Lisi. No obstante, el ‘Garci’ apelará a las figuras de Claudio Torrejón, Adrián Ascues, Beto Da Silva y Agustín Graneros para remediar su situación.

Deportivo Garcilaso suma tres derrotas consecutivas en la temporada

¿Qué canal transmite partido de Cusco FC vs Deportivo Garcilaso?

Para ver el partido de Cusco FC vs Deportivo Garcilaso tendrás que sintonizar las siguientes canales para ver el señal de L1 MAX de acuerdo con el operador de TV de tu preferencia.

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Cusco FC vs Deportivo Garcilaso: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Cusco FC es considerado como el gran favorito para poder quedarse con la victoria. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casa de apuestas Cusco FC Empate Deportivo Garcilaso Betsson 1.85 3.45 4.00 Betano 1.95 3.80 4.00 1xBet 1.88 3.54 3.85 Coolbet 1.93 3.40 3.88 DoradoBet 1.96 3.75 4.00

Cusco FC vs Deportivo Garcilaso: posibles alineaciones

Posible alineación de Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidiaz, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Alvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Ivan Collman; Lucas Colitto, José Manzaneda y Facundo Callejo.

Posible alineación de Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Claudio Torrejón, Adrián Ascues, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros.

Entradas Cusco FC vs Deportivo Garcilaso: ¿Cuánto están y dónde comprar?

Aquí te dejamos los precios de las entradas para asistir al partido entre Cusco FC vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1. Los boletos están disponibles por la web de Joinnus.