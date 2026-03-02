ALERTA ROJA en Walmart de Lebanon: un peatón fue ATROPELLADO en el estacionamiento y la investigación está en curso

Un grave incidente ocurrió la tarde del lunes en el estacionamiento del Walmart en Lebanon, Tennessee, cuando un peatón fue atropellado por un vehículo. El hecho provocó una respuesta inmediata de los equipos de emergencia y está siendo investigado por las autoridades locales.

Peatón fue atropellado en el estacionamiento de Walmart en Lebanon.

Según reportes iniciales, el suceso ocurrió en el estacionamiento ubicado en 615 S. Cumberland St., donde un peatón fue atropellado por un automóvil. Como consecuencia, numerosos vehículos de emergencia se desplegaron en la zona para atender la situación y asegurar la escena.

De acuerdo con información compartida por WSMV, "un peatón fue trasladado a un hospital del área de Nashville después de ser atropellado por un vehículo en el Walmart de Lebanon".

Este incidente generó una intensa presencia policial y médica en el lugar, subrayando la gravedad del accidente y la prioridad de las autoridades en brindar asistencia a la víctima.

Investigación en curso por parte del Departamento de Policía de Lebanon

El Departamento de Policía de Lebanon (LPD) confirmó que su unidad de tráfico permanece en el lugar, trabajando para esclarecer los detalles del incidente. El equipo está recopilando evidencia, entrevistando a testigos y analizando los factores que llevaron al atropello. El LPD informó que la investigación aún está en curso y que se darán a conocer actualizaciones conforme se avance en las diligencias.

Este incidente está en desarrollo, y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre las causas y el estado del peatón trasladado al hospital.