ALERTA MÁXIMA en Walmart de Highland Boulevard: trío conspiró para ROBAR estas CODICIADAS CONSOLAS portátiles de videojuegos

Un astuto intento de hurto alertó al personal de seguridad en una tienda de Walmart en Highland Boulevard, cuando tres individuos del área metropolitana de Detroit pusieron en marcha un plan para llevarse caros dispositivos de videojuegos sin pagar. Las autoridades ya están investigando el incidente, que ha despertado preocupación sobre la seguridad de los sistemas de pago y entrega automática en grandes cadenas comerciales de Estados Unidos.

El robo tuvo lugar el martes 24 de febrero en el Walmart de Highland Boulevard.

Capturan a tres por planear robo de consolas portátiles en Walmart de Highland Boulevard

Según reportes policiales citados por Fox2Now, el robo ocurrió el martes 24 de febrero en la tienda de Walmart ubicada en Manchester. Los sospechosos habrían fingido ser repartidores del servicio Spark, la plataforma de entregas de la cadena, con el fin de engañar a los empleados y llevarse mercancía de alto valor.

Según relató un trabajador del área de prevención de pérdidas, el grupo solicitó pedidos inexistentes y consiguió que un empleado sacara de un estuche cerrado consolas Nintendo Switch 2 y visores de realidad virtual Meta Quest 3. Siguiendo el protocolo, el empleado acompañó a los supuestos repartidores hasta el área de autopago, ya que, según las normas de Spark, "los pedidos no pueden procesarse en cajas tradicionales".

En ese momento, uno de los implicados distraía al trabajador mientras otro empujaba el carrito más allá del área de pago y salía de la tienda sin completar la transacción. El valor total de los artículos robados se estimó en aproximadamente 4,990 dólares.

¿Qué cargos se presentaron por el fraude fallido en Walmart?

Las autoridades revelaron que el mismo trío intentó replicar el fraude en otra tienda Walmart ubicada en Fenton, aunque en esa ocasión no tuvo éxito. Posteriormente, los sospechosos fueron localizados y detenidos en Arnold.

"Los investigadores creen que se trató de un esquema planeado para explotar los procedimientos de entrega y autopago", señaló Fox2Now en su cobertura del caso. Dos de los involucrados fueron identificados como Terrell T. Sykes y Jaymeka S. Norris, quienes ya enfrentan cargos formales por robo de 750 dólares o más, presentados por la Fiscalía del Condado de St. Louis. La identidad y situación legal del tercer sospechoso aún no se habían confirmado al momento de la publicación original.

Las audiencias preliminares de Sykes y Norris están programadas para el 31 de marzo, mientras las autoridades continúan evaluando si el grupo podría estar vinculado a otros incidentes similares en la región. El caso ha llevado a reforzar los protocolos de seguridad en Walmart de Highland Boulevard y en otras sucursales del área, ante el temor de que este tipo de estafas se repita.