Miguel Silveira debutó con Universitario y confiesa si jugará ante Los Chankas: "En altura..."

Miles de hinchas de Universitario estaban a la espera de poder disfrutar del debut de Miguel Silveira y finalmente se dio. El brasileño ingresó en el segundo tiempo y dejó sensaciones positivas. Ahora, los 'cremas' están pidiendo más minutos para el flamante fichaje que llegó para reforzar la presente temporada y su continuidad ante Los Chankas ha generado incertidumbre.

Miguel Silveira jugó su primer partido con la camiseta de Universitario de Deportes y lo hizo en la victoria frente a FC Cajamarca en el Estadio Monumental. El brasileño ingresó a los 76 minutos del partidos y tuvo una clara ocasión de gol. Esto fue suficiente para que la hinchada de la 'U' quiera verlo más tiempo en acción.

Miguel Silveira revela si jugará en altura ante Los Chankas

La victoria ante FC Cajamarca es solamente un paso más en busca de alcanzar el título para Universitario. En la siguiente fecha, los dirigidos por Javier Rabanal tendrán que visitar a Los Chankas en Andahuaylas y esto podría afectar a los jugadores que no están acostumbrados a jugar en altura. Uno de ellos es Miguel Silveira.

"Nunca jugué en altura, sé que hay muchos partido en altura y tengo que acostumbrarme lo más rápido posible", expresó Silveira para las cámaras de L1 MAX al término del partido, donde también se mostró muy feliz por haber debutado con Universitario tras una larga espera. Sin lugar a duda podría convertirse en uno de los refuerzos más destacados del fútbol peruano.

(Video: L1 MAX)

"Muy contento por el debut. Me siento bien, desde el primer momento me han recibido bien, estoy como en casa, me dan todo el apoyo. Me sentía bien, pero el 'profe' creyó que este era el momento correcto y estaba esperando mi chance y vamos por más", expresó el jugador extranjero y también agregó que puede jugar en cualquier posición que el DT lo necesite.

¿A qué hora juega Universitario vs Los Chankas?

Universitario estará enfrentándose a Los Chankas el domingo 8 de marzo y el partido se jugará desde las 15:30 horas en Andahuaylas. Javier Rabanal se afronta a uno de los retos de su carrera y deberá seguir con la racha de victorias si quiere mantenerse en la pelea por los primeros puestos.