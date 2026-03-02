¡Aviso importante! Recientemente, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Pennsylvania, EE. UU., ha impactado a toda la comunidad al anunciar que, dentro de poco, implementará cambios que exigirían a todos los solicitantes de licencia de conducir de este estado realizar los exámenes únicamente en inglés. ¿Qué se sabe sobre esta cercana modificación?

Licencias de conducir: este estado cancela los exámenes y estos conductores NO podrán manejar más

'El Cronista' y otros portales internacionales señalaron que esta nueva propuesta legislativa tiene como finalidad que los exámenes de conducir en Pennsylvania se lleven a cabo exclusivamente en inglés, ya sea en su modalidad teórica o práctica.

La iniciativa, impulsada por senadores estatales, también hace referencia a la prohibición de la asistencia de intérpretes o traductores durante las pruebas, lo que implica que los postulantes no podrán recibir ayuda de terceros para traducir o facilitar respuestas.

La legislación perjudicaría a todos los exámenes relacionados con la obtención de licencias, incluyendo los permisos de aprendizaje y las licencias comerciales.

Cabe recordar que el Departamento de Transporte de Pennsylvania (PennDOT) ofrece el examen teórico en varios idiomas, mientras que la prueba práctica ya se realiza únicamente en inglés. Con esta sorpresiva norma, se eliminarían las versiones en otros idiomas, modificando así el esquema actual de evaluación.

¿Por qué varios estados están impulsando esta llamativa ley en EE. UU.? ¿No más inmigrantes?

En el contexto de las cuestionadas políticas migratorias del gobierno de EE. UU., se han implementado regulaciones orientadas a regular la inserción laboral de los inmigrantes en el país. Estas normativas establecen requisitos que buscan asegurar que los trabajadores extranjeros posean un adecuado dominio del inglés para poder conservar sus empleos.

No obstante, se ha observado que muchas licencias de conducir comerciales son otorgadas por el DMV a personas que no dominan el idioma, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de estas medidas en la integración laboral de este grupo.