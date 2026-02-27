EXCELENTE NOTICIA para un grupo de inmigrantes: juez dictaminó que podrán CONSERVAR SUS LICENCIAS en California, al menos de manera temporal

Más de 20,000 conductores inmigrantes en California podrán mantener temporalmente sus licencias de conducir comerciales, según un fallo preliminar emitido el miércoles por la Corte Superior del Condado de Alameda, informa Associated Press. Esta decisión representa un alivio para muchos solicitantes de asilo y otros inmigrantes con estatus legal temporal, quienes enfrentaban la amenaza de perder sus permisos debido a presiones del gobierno federal.

Juez protege temporalmente las licencias de conductores inmigrantes en California

La medida llega después de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos presionara al Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) para revocar más de 20,000 licencias, alegando problemas administrativos relacionados con las fechas de vencimiento. El DMV había notificado a los conductores el otoño pasado que sus licencias de conducir expirarían en 60 días, en cumplimiento con las exigencias federales.

Sin embargo, un bufete de abogados, junto con los grupos Asian Law Caucus y Sikh Coalition, presentó una demanda en nombre de los conductores, argumentando que California no siguió el procedimiento legal adecuado para revocar sus licencias. Como resultado, el estado extendió las fechas de vencimiento hasta el 6 de marzo. Según Associated Press, el fallo preliminar permite a estos conductores "conservar sus licencias de manera temporal mientras se resuelve el caso".

California enfrenta tensión con el gobierno federal por licencias de conducir

La extensión de las licencias ha generado tensiones con la administración federal. En enero, el Departamento de Transporte advirtió que retendría 160 millones de dólares en fondos federales de carreteras como represalia. Barbara Horne-Petersdorf, abogada del Departamento de Justicia de California, advirtió que "obligar al DMV a mantener vigentes estas 20,000 licencias 'pondrá en riesgo el daño final que California está tratando de evitar'".

Aunque la decisión preliminar ofrece un alivio inmediato, el panorama a largo plazo sigue siendo incierto. Una norma federal reciente limita la emisión y renovación de licencias de conducir a ciertos inmigrantes, incluidos muchos de los 20,000 conductores afectados.

Sindicatos como AFL-CIO y la Federación Estadounidense de Maestros, junto con el grupo Public Citizen, han presentado demandas para detener la aplicación de esta norma. Además, California demanda al Departamento de Transporte por la retención de fondos y la amenaza de impedir la emisión de futuras licencias de conducir a camioneros inmigrantes.

Con este fallo, los conductores inmigrantes obtienen un respiro en un conflicto legal que refleja la tensión entre el estado y la administración federal, y representa un paso importante para proteger los derechos laborales y de movilidad de miles de inmigrantes en California, según Associated Press.