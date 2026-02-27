¡Sorpresivo! Integrante de Alianza Lima impacta con mensaje de despedida: "Cierro una etapa"

Alianza Lima sigue siendo cuestionado por su bajo desempeño en el campo y especialmente por la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores. Un factor que ha conllevado a que los hinchas pidan cambios dentro de la institución tras una nueva "crisis deportiva". Ante ello, aún con la Liga 1 en disputa, un importante elemento del club sorprendió con un emotivo mensaje anunciando su salida.

Integrante de Alianza Lima impacta con mensaje de despedida

Ante las constantes problemáticas que ha venido sufriendo el club, en las últimas semanas se informó que la directiva de Alianza Lima venía evaluando tomar decisiones con varios integrantes de la institución victoriana. En esa línea, se confirmó que pusieron fin al vínculo con el el jefe de prensa del equipo, Juan Carlos Terry.

La noticia fue confirmada por el propio comunicador quien, mediante un pronunciamiento en su cuenta de 'X', anunció que dejó su cargo luego de tres años, una etapa que la catalogó como "un sueño". En su emotivo mensaje remarcó la gran jerarquía que tiene el club y pidió a los hinchas que siempre recuerden lo grande de la institución.

Juan Carlos Terry, jefe de prensa de Alianza Lima, confirmó su salida del club luego de 3 años.

"Hoy cierro una etapa que marcó mi vida. Después de más de 3 años en Alianza Lima, me voy con el corazón lleno. Llegué con un sueño personal y familiar, y puedo decir con orgullo y gratitud, que lo cumplí. Alianza es identidad, es historia, es familia. Desde el lugar donde nos toque, que nunca se nos olvide lo que somos y lo que representamos. ¡Arriba Alianza!", fue el mensaje que compartió.

Cabe recordar que hace unas semanas, el periodista Renato Luna señaló que su salida se debía por decisión del administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, quien fue impulsado por los acreedores a tomar medidas tras la eliminación en Libertadores.

"Esto (la salida del jefe de prensa) tiene que ver que los acreedores pidieron al señor Fernando Cabada que se tome algunas decisiones y medidas", señaló en su momento en el programa 'Nada Que No Sepa'.

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo compromiso de Alianza Lima será ante UTC de Cajamarca este sábado 28 de febrero, partido válido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Este duelo enfrentará a los dos líderes del campeonato y promete dejar grandes emociones. La hora de inicio está pactada a la 1:15 p.m. (hora peruana).