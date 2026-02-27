Se fue de Alianza, debutó en nuevo equipo y ahora destaca nivel del fútbol extranjero: "Mucha diferencia"

Durante los últimos años, no se han dado tantas oportunidades a los 'Potrillos', por lo que han tenido que buscar espacio fuera del club íntimo. Uno de ellos ha sido Juan Pablo Goicochea, quien tras su paso por Platense de Argentina, ahora su pase pertenece a Defensor Sporting de Uruguay. El ex Alianza Lima comparó el nivel de la Liga 1 con otras competiciones.

Luego de no haber ganado los minutos deseados ante Platense, Juan Pablo Goicochea aceptó el nuevo reto de su carrera y busca triunfar en el fútbol de Uruguay. En Alianza Lima tampoco consiguió afianzarse en la delantera y esta nueva oportunidad en trayectoria podría ayudarlo a ser considerado en la próxima convocatoria de la selección peruana por Mano Menezes.

Goicochea, ex Alianza Lima, destaca el nivel del fútbol extranjero

En líneas generales, Juan Pablo Goicochea, quien tiene pasado en Alianza Lima, completo un buen debut con la camiseta de Defensor Sporting y jugó 25 minutos. Lamentablemente, el resultado del partido fue una dura derrota ante Torque como parte de la cuarta fcha de la Liga Uruguaya. A pesar de ello, el jugador peruano no dudó en destacar el nivel al que se enfrenta desde que dejó el equipo blanquiazul.

"He crecido muchísimo desde que me fui de Perú. Me he dado cuenta lo que realmente es el nivel competitivo internacional. La diferencia es grande. En Platense no logré lo que tenía pensado en lo futbolístico, pero me ayudaron un montón en lo físico. Aumenté masa muscular, y hoy me siento más rápido y potente", expresó Goicochea.

(Video: Denganche)

El debut oficial de Juan Pablo Goicochea en la primera división del fútbol peruano fue el 21 de octubre ante Deportivo Binacional de 22. Actualmente, está en condición de préstamo en Defensor Sporting y su contrato con Platense es hasta finales de la temporada 2026.

Otros peruanos en el extranjero

