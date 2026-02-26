Guede sorprende al revelar el fuerte motivo por qué no juega Pedro Aquino: "Me la hizo pasar mal"

Alianza Lima ha venido sufriendo diversas bajas en su equipo principal desde el inicio de año, un motivo que obligó a que Pablo Guede tuviera que modificar su planteamiento. Sin embargo, en medio de estas lesiones, no consideró a Pedro Aquino, dejándolo sin minutos. Ahora, el estratega salió al frente para explicar el inesperado motivo por el que el volante nacional no ha jugado en la Liga 1 y Copa Libertadores.

Pablo Guede sorprende al revelar el fuerte motivo por qué no juega Pedro Aquino

Durante una conversación con el programa 'Modo Fútbol', le consultaron al entrenador de Alianza Lima por como se maneja la situación de Pedro Aquino en esta temporada, sobre todo considerando que no ha jugado minutos oficiales y solo disputó 45 minutos durante la pretemporada.

Ante ello, Pablo Guede fue contundente al señalar que el volante nacional recayó de su lesión en la rodilla durante la pretemporada en Uruguay, lo que motivó a que tenga que entrar en un proceso de recuperación. Asimismo, fue claro al indicar que ambas personalidades llevan una gran relación y destacó que durante su paso en México lo hizo sufrir cuando se enfrentaron.

Pedro Aquino no ha sumado ni un solo minutos en la Liga 1 y Copa Libertadores, quedándose en la banca de suplentes.

"Yo no dije que no lo voy a utilizar. Lo haré en el momento en el que lo crea conveniente. Tengo una relación excelente con Pedro Aquino y lo admiro como futbolista. Hizo la pretemporada, pero se paró en los úlitmos 8 días porque la rodilla se le inflamó, necesitó una recuperación. A partir de ahí se van dando circunstancia que las sabemos él y yo. Pedro me la hizo pasar mal cuando estaba en México, pero hay circunstancias que te llevan a manejar el tema", señaló el estratega argentino.

Por otro lado, Guede también expresó que dejar sin minutos al seleccionado peruano no es una medida que le agrade; no obstante, remarcó que debe tomar las decisiones en bien del equipo.

"Me parece que es un tipo espectacular, tenerlo en el día a día y que no haya jugado, me jod* esas cosas. Pero, yo tengo que manejar a 30 jugadores y ver como van las cosas", sentenció.

Pedro Aquino está a préstamo en Alianza Lima

Cabe señalar que Pedro Aquino llegó a las filas de la escuadra victoriana a mediados de la temporada pasada. En aquel momento, se indicó que la operación se trataba de un préstamo por un año, ya que su pase sigue perteneciendo al Club León de México.

De esta manera, para el final del Torneo Apertura 2026 el futbolista nacional deberá retornar a su club; ya que todo hace indicar que Alianza Lima no intentará quedarse con su pase.