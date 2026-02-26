Pablo Guede se comparó con Manchester City tras eliminación de Alianza Lima en Libertadores: "Único"

Alianza Lima vivió un duro golpe en la presente temporada 2026 tras quedar eliminado desde la Fase 1 de la Copa Libertadores. Este hecho generó altas críticas hacia Pablo Guede, debido al planteamiento que mostró ante 2 de Mayo. Ahora, el estratega argentino tomó la palabra e hizo un comparativo con Manchester City.

Recientemente, el DT de los 'íntimos' se hizo presente en el programa "Modo Fútbol" para resolver algunas interrogantes de los panelistas. Guede no solo habló del presente del cuadro blanquiazul, sino que recordó lo que fue la dura eliminación en Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo.

(VIDEO: Modo Fútbol)

En medio de su explicación durante el programa en vivo, hizo una mención a Manchester City de Inglaterra, debido a que la consulta fue netamente por la inversión que hace el club para conseguir todos los objetivos trazados. De esta manera, Pablo Guede indica que los 'ciudadanos' deberían ser campeones de todo, pero que el fútbol no siempre premia a aquellos que desembolsan fuerte suma de dinero.

"¿Autocrítica por eliminación con 2 de Mayo? Hay dos cosas, yo no entiendo el fútbol sin trabajar los errores que uno comete. Después viene la circunstancias. Sobre inversiones de Advíncula y demás, en ese caso el Manchester City tendría que salir campeón de todo. Y el fútbol es el único deporte en el mundo que no importa en lo que tú inviertas que no te asegura ganar. Es un mazazo, sí. Esto es fútbol. Por supuesto que nadie quería quedar eliminado en la primera fase de Copa Libertadores, y la autocrítica en mi casa siempre está", manifestó el estratega de los blanquiazules.

Fuera de ello, y como bien se lee en sus declaraciones, hay autocrítica de parte de Pablo Guede durante cada partido que afronta con Alianza Lima. Sabe que hay aspectos que puede mejorar, pero confía en la capacidad de su plantel para sacar adelante cada jornada a disputar.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será ante UTC de Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este choque fue programado para el sábado 28 de febrero a las 13:15 horas locales (18:15 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.