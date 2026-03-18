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ALERTA MÁXIMA en Walmart: ¿Puedes ayudar? Policía BUSCA a esta persona por lo que hizo, ¡lo captaron las cámaras!

Vecinos de Beavercreek, la policía solicita su colaboración para reconocer a alguien captado robando en un Walmart, según muestran las cámaras de seguridad.

María Zapata
La policía de Beavercreek busca a un sospechoso de hurto menor en Walmart.
La policía de Beavercreek busca a un sospechoso de hurto menor en Walmart. | Composición: María Zapata | Líbero
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La policía de Beavercreek lanzó un llamado urgente a la comunidad tras un incidente de hurto menor en un Walmart EE. UU. local. Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para identificar a la persona involucrada, quien fue grabada por las cámaras de seguridad del lugar.

Walmart

La policía está buscando a un sospechoso por un robo en Walmart.

La policía investiga una falsa amenaza de bomba en una tienda Walmart de Payson.

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Policía busca a sospechoso de hurto menor en Walmart de Beavercreek: detalles del caso

Según reporta WHIO-TV, el hecho ocurrió el 14 de marzo en el Walmart ubicado en 3360 Pentagon Blvd, Beavercreek. La policía describe el incidente como un hurto menor y señala que la persona fue captada claramente por las cámaras de vigilancia del Walmart EE. UU. Este tipo de situaciones refuerza la importancia de la vigilancia comunitaria y de la colaboración de los vecinos para prevenir delitos.

¿Tienes información? Así puedes comunicarte con la policía de Beavercreek

Las autoridades de Beavercreek solicitan a cualquier persona que reconozca al sospechoso o que posea información relevante sobre el hurto en Walmart EE. UU. que se comunique con el oficial Kowalski al 937-426-1225, extensión 169, según informa WHIO-TV. La cooperación ciudadana es fundamental para que la policía actúe con rapidez y garantice la seguridad de la comunidad.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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