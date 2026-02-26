Prensa paraguaya se dirige a Sporting Cristal tras eliminar a 2 de Mayo: "Copero de..."

Uno de los clubes que fue noticia continental concierne a Sporting Cristal, quien vivió una dramática tanda de penales ante 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao. Este hecho fue una algarabía total para los celestes, mientras que en tierras paraguayas se sintieron golpeados al ver que uno de los suyos se quedó sin competencia internacional.

En las portadas del medio "D10" de Paraguay, se puede leer el sentir de los seguidores por perder esa ilusión de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El recién debutante en este torneo Conmebol dio la sorpresa al eliminar a Alianza Lima, pero no pudo en la llave ante Sporting Cristal.

"Sporting Cristal acaba con el sueño copero de 2 de Mayo. 2 de Mayo quedó eliminado de la Conmebol Libertadores en la Fase 2 ante Sporting Cristal de Perú en una dramática tanda de penales donde llegó a tener ventaja. Sporting Cristal de Perú acabó con el sueño copero del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero al derrotarlo por penales por 5-4 y así lograr su boleto a la Fase 3 dejando con las manos vacías al equipo paraguayo.", se lee en el artículo.

Prensa paraguaya se pronuncia sobre eliminación de 2 de Mayo a manos de Sporting Cristal.

Del mismo modo, relatan cómo fue la tanda de penales entre Sporting Cristal y 2 de Mayo. Saben que el 'Gallo Norteño' tuvo la ventaja en los remates desde los 12 pasos, pero que luego le dieron vida a los 'rimenses' al errar dos disparos claves que el mismo Cristiano Da Silva selló con una soberbia definición.

"Con el 2-2 en la ida y el 0-0 en la vuelta, la serie se tuvo que definir en tanda de penales donde la efectividad estuvo del lado peruano al imponerse por el marcador de 5-4. El Gallo Norteño estuvo en ventaja en la serie, pero un penal clave desperdiciado por Fernando Cáceres le dio vida a Cristal. Más tarde fallaría Coronel para que Cristal avance de ronda por intermedio del tiro del brasileño Cristiano. Dolorosa eliminación del 2 de Mayo que se despide con la frente en alto de su primera participación en la Conmebol Libertadores.", apunta.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será por la Liga 1 2026 ante Sport Huancayo en la 'Incontrastable'. Este choque de los celestes fue programado para el sábado 28 de febrero a partir de las 11:00 horas locales (16:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.