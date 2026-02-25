Julio César Uribe habló sin filtros sobre críticas a Felipe Vizeu en Sporting Cristal: "No ha..."

Sporting Cristal logró su clasificación en la Copa Libertadores luego de vencer por los penales a 2 de Mayo. Los rimenses se ilusionan con superar la fase 3 y llegar a la etapa de grupos. Sin embargo, su rendimiento ha dejado dudas de cara al futuro y uno de los más señalados ha sido Felipe Vizeu, quien sigue siendo cuestionado por su poca eficacia de cara al arco.

Julio César Uribe habló sin filtros sobre críticas a Felipe Vizeu en Sporting Cristal

Durante un diálogo con el programa 'Fútbol Como Cancha', el director deportivo rimense, Julio César Uribe, fue categórico al referirse sobre las constantes críticas que viene recibiendo Felipe Vizeu por su rendimiento con Sporting Cristal, pero sobre todo por la poca eficacia que ha mostrado como delantero de los celestes.

Ante ello, el 'Diamante' fue no dudó en defender al delantero brasileño y señalar que no ha errado grandes ocasiones de gol. Por el contrario, lamentó que no haya tenido oportunidades claras para poder conseguir anotaciones. En esa misma línea, fue claro al indicar que los errores son parte del fútbol y no respalda de que se cuestione a un solo futbolista.

Video: Fútbol Como Cancha

"Felipe Vizeu no ha fallado goles, seguramente él no ha tenido las oportunidades para concretar, pero ha tratado de hacer su trabajo. Santi Gonzáles las tuvo pero le tocó fallar. El error es parte del juego. No estoy de acuerdo con señalar a un sólo jugador. Vizeu en las prácticas si hace goles y también lo ha hecho en algunos partidos", expresó el directivo.

Julio César Uribe habló sobre el futuro de Felipe Vizeu

Del mismo modo, el directivo remarcó que Felipe Vizeu cuenta con el respaldo del club para poder calmar las críticas y convertirse en la gran figura del equipo, desmintiendo cualquier tipo de rumor sobre una posible salida del club. "Es un buen profesional como jugador y va a tener todo el apoyo que necesita para que tenga la respuesta que buscamos", acotó.