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ALERTA MÁXIMA para inmigrantes con TPS en EE. UU.: Corte Suprema decide si miles pierden protección contra la DEPORTACIÓN
La Corte Suprema evaluará si el gobierno de Donald Trump puede eliminar el TPS poniendo en riesgo a miles de inmigrantes en EE. UU.
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar el intento del gobierno de Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes de Haití y Siria. Los alegatos orales están programados para finales de abril y se espera que la decisión final se conozca entre finales de junio y principios de julio.
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Este caso afecta directamente a más de 350.000 haitianos y 6.000 sirios, quienes actualmente cuentan con autorización legal para residir y trabajar en EE. UU. Gracias a esta medida, los migrantes están protegidos contra la deportación mientras avanza el proceso judicial.
TPS en la mira: riesgo de deportaciones masivas
El TPS se otorga a personas provenientes de países afectados por conflictos, desastres naturales o situaciones extraordinarias que les impiden regresar de manera segura. Sin embargo, la administración Trump ha impulsado la eliminación de este programa como parte de una política más amplia contra la inmigración irregular.
Corte Suprema decide si elimina el TPS afectando a miles de inmigrantes en EE. UU.
Desde 2025, se han revocado protecciones similares para venezolanos, afganos, etíopes, hondureños, nicaragüenses y somalíes. El caso más reciente de Venezuela sirvió como precedente: la Corte Suprema permitió que la eliminación del TPS avanzara, afectando a cientos de miles de migrantes.
Haití y Siria: países aún en crisis
Haití sigue enfrentando violencia extrema, pobreza y una inestabilidad política crónica, mientras que Siria continúa inmersa en conflictos armados y tensiones geopolíticas que ponen en riesgo a su población civil. Expertos y organizaciones de derechos humanos advierten que eliminar el TPS expondría a miles de personas a situaciones de peligro extremo si son deportadas.
La decisión de la Corte Suprema no solo determinará el futuro de los haitianos y sirios bajo TPS, sino que también podría sentar un precedente para otras comunidades migrantes que dependen del programa para evitar la deportación en EE. UU.
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