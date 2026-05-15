¿Qué es el Shabbat Nacional, proclamado por Donald Trump en honor al 250 aniversario de la independencia estadounidense?

En el marco de las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, la Casa Blanca anunció una proclamación que ha generado amplio debate y atención internacional: la designación de un Shabbat nacional. La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, invita a la población a observar un período de reflexión y descanso durante el fin de semana del 15 al 16 de mayo, incorporando elementos de la tradición judía en un contexto cívico más amplio en Estados Unidos. Según la información difundida por Chabad.org, se trataría de un gesto inédito en la historia política del país.

La Casa Blanca invita a los estadounidenses a celebrar un día de descanso el 15 y 16 de mayo.

Donald Trump y la proclamación del Shabbat nacional en Estados Unidos: ¿Cuándo es el "Shabbat 250"?

De acuerdo con la Casa Blanca, el presidente Donald Trump estableció el intervalo comprendido "desde la puesta del sol del 15 de mayo hasta el anochecer del 16 de mayo" como un Shabbat nacional, denominado también "Shabbat 250". La iniciativa se enmarca en la proclamación del Mes de la Herencia Judía Estadounidense y coincide con un fin de semana de conmemoraciones bajo el lema de la "Rededicación del 250", descrito como una jornada nacional de oración, alabanza y agradecimiento.

En su mensaje oficial, el mandatario señaló: "En especial honor a los 250 gloriosos años de independencia estadounidense y durante el fin de semana de la Rededicación del 250, una celebración nacional de oración, alabanza y acción de gracias, se anima a los judíos estadounidenses a observar un día de descanso nacional". Añadió además que "amigos, familias y comunidades de todos los orígenes pueden reunirse en agradecimiento por nuestra gran nación", subrayando el valor del descanso, la reflexión y la gratitud dentro de la tradición judía.

Estados Unidos, Donald Trump y el significado del Shabbat nacional en la narrativa histórica

La proclamación también hizo referencia a hitos históricos vinculados a los primeros años de la nación, evocando la carta del presidente George Washington a la congregación hebrea de Newport, Rhode Island, así como la figura del financiero de la era revolucionaria Haym Salomon. Con ello, el mensaje oficial busca resaltar el papel de la comunidad judía en la construcción de la identidad estadounidense desde sus orígenes.

En palabras citadas por Chabad.org, el presidente destacó: "Este mes celebramos las contribuciones que los judíos estadounidenses han hecho a nuestra forma de vida, honramos su papel en la historia de nuestra nación y recordamos que la devoción religiosa, el aprendizaje y el servicio a los demás son pilares fundamentales de una cultura próspera". El texto añade que estas contribuciones "han moldeado nuestro pasado, han fortalecido nuestras comunidades y seguirán inspirando la grandeza estadounidense para las generaciones venideras".

La iniciativa, según lo reportado por la misma fuente, ha trascendido el ámbito religioso para instalarse en el debate público global, al proponer el Shabbat no solo como una práctica espiritual judía, sino como una invitación colectiva a detenerse, reflexionar y reconocer los valores comunitarios que han acompañado la historia de Estados Unidos.