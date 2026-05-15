MUY ALERTA, inmigrante en EE. UU.: ICE SOMETIÓ a un grupo de detenidos a vuelos de deportación de HASTA 51 HORAS, con escalas en seis países

Un reciente informe periodístico ha generado preocupación sobre el sistema de deportaciones en Estados Unidos, luego de revelarse que varios inmigrantes habrían permanecido retenidos durante un vuelo de hasta 51 horas, con escalas en seis países. El caso ocurre en medio de un aumento histórico de operativos del ICE y un récord de expulsiones bajo la administración de Donald Trump, según documentos citados por The Independent.

ICE alcanza cifra récord de vuelos y expulsiones hacia terceros países

De acuerdo con el reporte de The Independent, basado en datos de la organización Human Rights First, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) habría ejecutado al menos 245 vuelos de deportación en abril, lo que representa un aumento del 94 % frente a abril de 2025. Este volumen marca el nivel más alto desde que comenzaron a monitorearse estas operaciones en 2020.

Gran parte del incremento estaría relacionado con los traslados hacia México, que sumaron al menos 68 vuelos. Sin embargo, también se reportó una expansión de las llamadas 'expulsiones a terceros países', en las que inmigrantes en Estados Unidos son enviados a naciones sin vínculos familiares ni garantías claras de protección legal. Según el informe, estos traslados se duplicaron entre marzo y abril, alcanzando al menos nueve países nuevos en la lista de destinos.

ICE sometió a inmigrantes a vuelos de deportación de hasta 51 horas, con escalas en seis países: denuncian condiciones extremas

El mismo informe de The Independent describe un caso particularmente grave: un vuelo operado por ICE Air hacia Polonia y Moldavia, en el que también se realizaron paradas en Armenia, Georgia, Pakistán y Uzbekistán. El trayecto habría durado 51 horas, durante las cuales los deportados fueron mantenidos con sujeciones físicas de forma continua, incluso durante las escalas y el repostaje.

En este contexto, Savi Arvey, directora de investigación y análisis de Derechos de Refugiados e Inmigrantes en Human Rights First, señaló en declaraciones recogidas por The Independent: "Estos vuelos de ICE representan un sistema que opera en la oscuridad". La experta agregó además: "Las personas desaparecen, son deportadas a países donde sufren persecución o son enviadas a lugares donde nunca han vivido, todo ello sin transparencia ni garantías procesales".

Según el mismo informe, la mayoría de los operativos de deportación de migrantes son gestionados por ICE Air Operations, que no posee aeronaves propias y subcontrata empresas privadas para realizar los vuelos. Los detenidos suelen viajar con esposas, cadenas en la cintura y grilletes en las piernas, mientras que en algunos casos se ha utilizado un traje de sujeción integral cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

Aunque ICE no publica cifras mensuales detalladas, el reporte advierte que los deportados habrían sido enviados a al menos 38 países en el último mes analizado, lo que consolida una tendencia de expansión y mayor intensidad en las expulsiones de inmigrantes dentro de Estados Unidos.