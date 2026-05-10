MUY ALERTA, inmigrantes legales e indocumentados: SALIDAS VOLUNTARIAS de EE.UU. alcanzan CIFRA RÉCORD en un año bajo el gobierno de Trump

Las salidas voluntarias de inmigrantes en Estados Unidos registraron un incremento histórico al superar las 80,000 órdenes emitidas por jueces de inmigración entre enero de 2025 y marzo de 2026, durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump. Este fenómeno, que impacta directamente a inmigrantes indocumentados y legales en Estados Unidos, refleja un giro más estricto en la política migratoria del gobierno de Trump, según datos del Vera Institute of Justice difundidos por The Washington Post.

Salidas voluntarias de inmigrantes en Estados Unidos bajo el Gobierno de Trump alcanzan nivel récord

Las cifras revelan un aumento sin precedentes: las más de 80.000 órdenes actuales representan al menos siete veces más que las 11.400 registradas antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Este incremento se produce en un contexto de mayor presión migratoria en Estados Unidos, con redadas más frecuentes y un sistema de detención más amplio.

El mecanismo de "salida voluntaria" permite a los inmigrantes abandonar Estados Unidos sin una orden formal de deportación, lo que podría facilitar un eventual regreso legal. Sin embargo, implica renunciar a procesos activos como solicitudes de asilo, lo que lo convierte en una decisión de alto impacto para miles de inmigrantes indocumentados.

ICE, detenciones y autodeportación: impacto en inmigrantes indocumentados en Estados Unidos

El aumento de las salidas voluntarias está estrechamente ligado a las condiciones de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Más del 70 % de estas órdenes se han emitido a personas bajo custodia, una cifra significativamente superior a la registrada durante el gobierno anterior.

En ciudades como Nueva York, el 22 % de los arrestados por ICE durante el segundo mandato de Trump optaron por esta alternativa, frente a menos del 1 % en el periodo anterior. Los estados con más casos incluyen Texas, Florida, California, Georgia y Luisiana.

La presión dentro de los centros de detención también ha aumentado: la capacidad pasó de 40.000 a más de 70.000 camas, con un récord de 73.400 detenidos en un solo día. A ello se suma un dato preocupante: al menos 47 muertes bajo custodia desde el inicio del mandato, según un estudio publicado en JAMA en abril del 2026.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno de Trump impulsa el programa Proyecto Vuelta a Casa, que ofrece vuelos gratuitos y pagos de hasta 2.600 dólares a través de la aplicación CBP Home, como incentivo para la autodeportación de inmigrantes en Estados Unidos. En este contexto, expertos del Migration Policy Institute advierten que cada vez más personas detenidas optan por la salida voluntaria como alternativa para evitar permanecer bajo custodia prolongada.