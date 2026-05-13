ALERTA MÁXIMA en los pasillos de un Walmart en Triad: capturan a un EXHIBICIONISTA reincidente tras un nuevo INCIDENTE PERTURBADOR frente a clientes

Un hombre de High Point enfrenta nuevos cargos tras un presunto incidente de exhibicionismo ocurrido dentro de una tienda Walmart en Estados Unidos, donde habría exhibido su conducta frente a un adolescente y un adulto. Las autoridades señalan que el caso no es aislado y forma parte de un patrón previo de comportamientos similares. El sospechoso, identificado como Noree Staton, de 22 años, ya contaba con antecedentes relacionados con este tipo de delitos, lo que ha encendido nuevamente las alertas en la comunidad de la zona de Triad.

Exhibicionismo en Walmart EE. UU.: cargos contra Noree Staton en la zona de Triad

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió en una tienda Walmart en Estados Unidos, ubicada en el área de Triad, donde Staton habría incurrido en actos de exhibicionismo frente a dos personas. Tras la investigación, fue acusado de un delito grave de exhibicionismo con un menor y de un delito menor adicional por la misma conducta. Las autoridades recalcan la gravedad del caso, especialmente por la presencia de un adolescente durante el incidente en el establecimiento de la cadena Walmart en EE. UU.

Un hombre de High Point fue acusado de exhibicionismo en un Walmart frente a un adolescente y un adulto.

En palabras citadas por WXII 12, medio que dio a conocer el caso: "Noree Staton está acusado de un delito grave de exhibicionismo con un menor y un delito menor de exhibicionismo".

Antecedentes de voyeurismo en serie e historial judicial de Noree Staton

El historial del acusado no es reciente. Registros judiciales indican que Noree Staton ha sido condenado en varias ocasiones por delitos relacionados con exhibicionismo desde 2023, lo que refuerza la línea de investigación sobre un posible patrón de reincidencia. Las autoridades locales consideran que este antecedente es clave para entender la evolución del caso dentro del sistema judicial de Estados Unidos.

El incidente ocurrido en un Walmart en la zona de Triad vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la vigilancia y la prevención de conductas delictivas en espacios comerciales de alto tránsito, como las tiendas de esa cadena en Estados Unidos, donde se concentran a diario miles de clientes.