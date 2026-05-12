0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Barcelona vs Alavés EN VIVO por LaLiga: pronóstico, horarios y canales para ver

Barcelona mide fuerzas ante Alavés este miércoles 13 de mayo, por la fecha 36 de LaLiga 2025-26, desde el Estadio de Mendizorroza. Conoce horarios y canales.

Wilfredo Inostroza
Barcelona se enfrenta a Alavés por LaLiga
Barcelona se enfrenta a Alavés por LaLiga | Composición: Líbero
COMPARTIR

Barcelona se enfrenta a Alavés este miércoles 13 de mayo, a partir de las 14.45, hora peruana, y 21.45 de España, por la fecha 36 de LaLiga 2025-2026. El duelo se juega en el Estadio de Mendizorroza, en Vitoria, y sirve solo para completar el fixture, porque el cuadro azulgrana ya se coronó campeón en el campeonato ibérico.

Cristiano Ronaldo lleva anotados 971 goles en su carrera profesional.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón tras el Al Nassr vs Al Hilal?

Barcelona vs Alavés: previa del partido

Tras coronarse campeón con un triunfo sobre Real Madrid, el elenco azulgrana tiene como objetivo secundario superar los 100 puntos y, para ello, necesita ganar sus tres encuentros restantes.

Las bajas por lesión en el equipo dirigido por Hansi Flick son Andreas Christensen y Lamine Yamal. Además, Raphinha también estará ausente por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, el elenco vasco necesita una victoria con urgencia, tras comenzar la fecha en zona de descenso y estar dos puntos por debajo de la salvación.

Barcelona LaLiga

Barcelona ya se coronó campeón de LaLiga

Barcelona vs Alavés: horarios

Repasa los horarios para el partido entre Barcelona y Alavés por LaLiga:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 14.45
  • Bolivia y Venezuela: 15.45
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.45
  • México: 13.45
  • Estados Unidos: 15.45 (Miami, Washington y Nueva York) y 12.45 (Los Ángeles)
  • España: 21.45

Barcelona vs Alavés: canales

Conoce horarios y plataformas disponibles para ver el partido entre Barcelona y Alavés:

  • Perú: ESPN 2 y Disney Plus
  • Argentina: ESPN 2 y Disney Plus
  • Chile: ESPN 2 y Disney Plus
  • Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN 2 y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN 2 y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN 2 y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
  • México: Sky Sports, Sky+ e Izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV
  • España: Movistar+, M+ LaLiga TV, Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar HD

Barcelona vs Alavés: pronósticos y cuotas de apuesta

Barcelona tiene un ligero favoritismo para imponerse a Alavés, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Repasa a continuación las cuotas:

CasasBarcelonaEmpateAlavés
Te Apuesto3.203.702.12
Apuesta Total3.243.762.14
Caliente3.253.852.12
Olimpo3.253.802.10
Bet3653.203.752.10

Barcelona vs Alavés: alineaciones probables

Barcelona: Joan García; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; De Jong, Bernal; Roony, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.

Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Pacheco, Jonny, Parada; Antonio Blanco, Guridi, Aleñà; Diabaté y Toni Martínez.

Barcelona vs Alavés: últimos enfrentamientos

  • Barcelona 3-1 Alavés | LaLiga 2025-26
  • Barcelona 1-0 Alavés | LaLiga 2024-25
  • Alavés 0-3 Barcelona | LaLiga 2024-25
  • Alavés 1-3 Barcelona | LaLiga 2023-24
  • Barcelona 2-1 Alavés | LaLiga 2023-24
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón tras el Al Nassr vs Al Hilal?

  2. Al Nassr empató 1-1 con Al Hilal de forma insólita y aún no puede ser campeón de la Liga Saudí

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano