Barcelona vs Alavés EN VIVO por LaLiga: pronóstico, horarios y canales para ver
Barcelona mide fuerzas ante Alavés este miércoles 13 de mayo, por la fecha 36 de LaLiga 2025-26, desde el Estadio de Mendizorroza. Conoce horarios y canales.
Barcelona se enfrenta a Alavés este miércoles 13 de mayo, a partir de las 14.45, hora peruana, y 21.45 de España, por la fecha 36 de LaLiga 2025-2026. El duelo se juega en el Estadio de Mendizorroza, en Vitoria, y sirve solo para completar el fixture, porque el cuadro azulgrana ya se coronó campeón en el campeonato ibérico.
Barcelona vs Alavés: previa del partido
Tras coronarse campeón con un triunfo sobre Real Madrid, el elenco azulgrana tiene como objetivo secundario superar los 100 puntos y, para ello, necesita ganar sus tres encuentros restantes.
Las bajas por lesión en el equipo dirigido por Hansi Flick son Andreas Christensen y Lamine Yamal. Además, Raphinha también estará ausente por acumulación de tarjetas amarillas.
Por su parte, el elenco vasco necesita una victoria con urgencia, tras comenzar la fecha en zona de descenso y estar dos puntos por debajo de la salvación.
Barcelona vs Alavés: horarios
Repasa los horarios para el partido entre Barcelona y Alavés por LaLiga:
- Perú, Ecuador y Colombia: 14.45
- Bolivia y Venezuela: 15.45
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.45
- México: 13.45
- Estados Unidos: 15.45 (Miami, Washington y Nueva York) y 12.45 (Los Ángeles)
- España: 21.45
Barcelona vs Alavés: canales
Conoce horarios y plataformas disponibles para ver el partido entre Barcelona y Alavés:
- Perú: ESPN 2 y Disney Plus
- Argentina: ESPN 2 y Disney Plus
- Chile: ESPN 2 y Disney Plus
- Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN 2 y Disney Plus
- Uruguay: ESPN 2 y Disney Plus
- Bolivia: ESPN 2 y Disney Plus
- Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
- México: Sky Sports, Sky+ e Izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV
- España: Movistar+, M+ LaLiga TV, Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar HD
Barcelona vs Alavés: pronósticos y cuotas de apuesta
Barcelona tiene un ligero favoritismo para imponerse a Alavés, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Repasa a continuación las cuotas:
|Casas
|Barcelona
|Empate
|Alavés
|Te Apuesto
|3.20
|3.70
|2.12
|Apuesta Total
|3.24
|3.76
|2.14
|Caliente
|3.25
|3.85
|2.12
|Olimpo
|3.25
|3.80
|2.10
|Bet365
|3.20
|3.75
|2.10
Barcelona vs Alavés: alineaciones probables
Barcelona: Joan García; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; De Jong, Bernal; Roony, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.
Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Pacheco, Jonny, Parada; Antonio Blanco, Guridi, Aleñà; Diabaté y Toni Martínez.
Barcelona vs Alavés: últimos enfrentamientos
- Barcelona 3-1 Alavés | LaLiga 2025-26
- Barcelona 1-0 Alavés | LaLiga 2024-25
- Alavés 0-3 Barcelona | LaLiga 2024-25
- Alavés 1-3 Barcelona | LaLiga 2023-24
- Barcelona 2-1 Alavés | LaLiga 2023-24
