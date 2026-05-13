- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Alavés
- River vs Gimnasia
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla de Liga 1
- Fichajes Vóley
¿A qué hora juega Barcelona vs. Alavés y dónde ver partido por LaLiga de España?
Revisa a qué hora y dónde ver la transmisión del partido entre Barcelona vs. Alavés por la fecha número 36 de LaLiga de España 2025/2026.
No te pierdas el Barcelona vs. Alavés por la fecha 36 de LaLiga de España 2025/2026. Los azulgranas ya son oficialmente campeones del torneo nacional, por lo que buscarán seguir celebrando junto con su hinchada. A continuación, te brindamos el horario y canal de transmisión para que disfrutes del encuentro, que se llevará a cabo este miércoles 13 de mayo en el Estadio de Mendizorroza.
PUEDES VER: Cristiano Ronaldo publicó fuerte mensaje tras error de su arquero que impidió el título del Al Nassr
¿A qué hora juega Barcelona vs. Alavés?
Te brindamos el horario según tu país:
- México y Costa Rica: 1.30 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 2.30 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 3.30 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 4.30 p. m.
¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Alavés?
La transmisión del partido entre Barcelona vs. Alavés por LaLiga de España será mediante la señal de ESPN 2 para toda Latinoamérica, y Sky Sports para el territorio mexicano. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al respecto.
Barcelona vs. Alavés: posibles alineaciones
- Barcelona: Joan García; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; De Jong, Bernal; Roony, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.
- Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Pacheco, Jonny, Parada; Antonio Blanco, Guridi, Aleñà; Diabaté y Toni Martínez.
Barcelona es campeón de España
Tras derrotar al Real Madrid en el clásico de España, Barcelona se consagró campeón en el Camp Nou a falta de tres jornadas por disputarse. Esto se debe a que sumó 91 puntos frente a los 77 del cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa. Matemáticamente, con solo 9 unidades en disputa, es imposible que los blancos lo alcancen, por lo que ya aseguró oficialmente el título de LaLiga.
Barcelona ya es campeón de LaLiga 2025-26
¿En qué estadio juega Barcelona vs. Alavés?
Barcelona vs. Alavés se jugará en el Estadio de Mendizorroza, en la ciudad de Vitoria, ubicado en el barrio homónimo. Este recinto deportivo pertenece al Alavés y tiene capacidad para albergar hasta 19.840 espectadores en sus tribunas.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90