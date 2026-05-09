Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por el Clásico de LaLiga: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Clásico a la vista entre Barcelona y Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga EA Sports. Partido clave de la temporada que puede sellar el bicampeonato de los blaugranas ante su eterno rival. Este cotejo, que se jugará en el Spotify Camp Nou, se disputará el domingo 10 de mayo a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España), con la transmisión de DSports (antes DirecTV Sports). Asimismo, puedes seguirlo minuto a minuto por internet en la web de Libero.pe.

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Uno de los equipos que ha estado sigiloso en sus entrenamientos es Barcelona, que dejó atrás la desazón de sumar una temporada más sin Champions League al mentalizarse de lleno en LaLiga. Su constancia a lo largo de las jornadas le ha valido para depender de sí mismo para consagrarse campeón, por lo que ahora tiene la gran oportunidad de hacerlo cara a cara ante su clásico rival, Real Madrid.

"Hemos hecho una temporada fantástica como equipo. Queremos jugar nuestro partido, con nuestro estilo, y ganar. Queremos ganar el título, el segundo consecutivo. Es muy importante para la afición, para los jugadores y también para el staff. Cuando ves los partidos en casa, se aprecia la conexión que hay entre el equipo y la afición. Mañana eso será clave. Jugamos para ganar un título. Todo el equipo es importante, pero el trabajo de los jugadores de La Masia, con su filosofía y mentalidad, aporta mucho al conjunto.", declaró Hansi Flick.

Por el lado de Real Madrid, ha sido noticia a lo largo de la semana por los problemas internos entre los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Una pelea en los camerinos generó que el volante uruguayo se pierda este clásico al golpearse la cabeza, por lo que ahora Álvaro Arbeloa deberá poner lo mejor que tiene en el Spotify Camp Nou.

Una alentadora noticia para los blancos es que regresan Thibaut Courtois y Kylian Mbappé, por lo que esperan sacar un resultado positivo en los 90 minutos y así malograr la fiesta que tiene preparado el equipo azulgrana.

"Yo he tenido un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha pegado un palazo a otro. Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario del Real Madrid. Fue un incidente que tiene más que ver con la poca fortuna que con lo que pasó realmente. No voy a echar a una hoguera a mis jugadores. Estoy muy orgulloso de ellos. Se están diciendo muchas mentiras", manifestó Álvaro Arbeloa.

¿Cuándo juega Barcelona vs Real Madrid?

El clásico entre Barcelona y Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga EA Sports se juega el domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou. El conjunto blaugrana necesita sumar para coronarse campeón, mientras que los blancos quieren postergar la celebración de los 'culés'.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

Este choque entre blaugranas y madridistas inicia a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 15.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 16.00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

La transmisión del partido entre Barcelona y Real Madrid se verá en vivo por la señal de DSports (antes DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Del mismo modo, tienes la opción vía streaming mediante el aplicativo de DGO para sintonizarlo a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Barcelona listo para ser campeón de LaLiga.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Real Madrid

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DGO

Bolivia: TiGO Sports

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play

México: Sky Sports, Sky+, izzi

España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2, Movistar Plus+, Vamos 2

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

Posibles alineaciones Barcelona vs Real Madrid

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Joao Cancelo; Pedri, Gavi, Dani Olmo; Fermín López, Roony y Robert Lewandowski.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Brahim Díaz, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Barcelona vs Real Madrid: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Barcelona se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Real Madrid por el Clásico de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS BARCELONA EMPATE REAL MADRID Betsson 1.65 4.70 4.45 Betano 1.67 5.00 4.45 Bet365 1.62 5.00 4.33 1XBet 1.67 4.94 4.64 Doradobet 1.65 5.15 4.55

Real Madrid anuncia su partido ante Barcelona.

Últimos 5 resultados entre Barcelona y Real Madrid

Barcelona 3-2 Real Madrid (Supercopa de España 2026)

Real Madrid 2-1 Barcelona (LaLiga 2025)

Barcelona 4-3 Real Madrid (LaLiga 2025)

Barcelona 3-2 Real Madrid (Copa del Rey 2025)

Real Madrid 2-5 Barcelona (Supercopa de España 2025)

Árbitro de Barcelona vs Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros ha elegido a Alejandro Hernández Hernández para pitar el Clásico, en el que el F. C. Barcelona podría proclamarse campeón de Liga frente al Real Madrid. Contará con el apoyo de Javier Iglesias Villanueva desde el VAR.