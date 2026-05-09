Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de las Madres, y qué mejor manera de festejar esta fecha tan especial que con emocionantes partidos de fútbol. El duelo más atractivo de la jornada lo protagonizarán Real Madrid contra Barcelona, el clásico que definirá al campeón de LaLiga. En Argentina, River Plate enfrentará a San Lorenzo por los playoffs. Por la Liga 1, Cusco FC y Los Chankas se enfrentarán en un duelo clave por el Apertura.
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:00
|Mallorca vs. Villarreal
|ESPN 4 y Disney Plus
|9:00
|Athletic Club vs. Valencia
|DSports y DGO
|11:30
|Real Oviedo vs. Getafe
|ESPN 3 y Disney Plus
|14:00
|Barcelona vs. Real Madrid
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Sport Huancayo vs. Juan Pablo II
|L1 MAX
|15:15
|Comerciantes Unidos vs. Melgar
|L1 MAX
|17:30
|Cusco vs. Los Chankas
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:30
|Hamburgo vs. Friburgo
|Disney Plus
|10:30
|Colonia vs. Heidenheim
|Disney Plus
|12:30
|Mainz vs. Unión Berlín
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Angers vs. Estrasburgo
|Disney Plus
|14:00
|Auxerre vs. Niza
|Disney Plus
|14:00
|La Havre vs. Marsella
|Disney Plus
|14:00
|Metz vs. Lorient
|Disney Plus
|14:00
|Mónaco vs. Lille
|Zapping
|14:00
|PSG vs. Brest
|ESPN y Disney Plus
|14:00
|Stade Rennais vs. Paris FC
|Disney Plus
|14:00
|Toulouse vs. Lyon
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Burnley vs. Aston Villa
|ESPN y Disney Plus
|8:00
|Crystal Palace vs. Everton
|Disney Plus
|8:00
|Nottingham Forest vs. Newcastle
|Disney Plus
|10:30
|West Ham vs. Arsenal
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|5:30
|Verona vs Como
|ESPN y Disney Plus
|8:00
|Cremonese vs. Pisa
|Disney Plus
|8:00
|Fiorentina vs Genoa
|Disney Plus
|11:00
|Parma vs. Roma
|Disney Plus
|13:45
|AC Milan vs. Atalanta
|Disney Plus y Claro TV+
Partidos de hoy por la Liga 2
|Hora
|Partido
|Canal
|15:15
|Estudiantil CNI vs. Sport Huancayo
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Rosario Central vs. Independiente
|Disney Plus
|15:00
|Estudiantes vs. Racing
|Bet365
|17:00
|River Plate vs. San Lorenzo
|ESPN y Disney Plus
|19:30
|Vélez Sarsfield vs. Gimnasia L.P.
|TyC Sports
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Independiente vs. Always Ready
|Entel TV
|16:15
|The Strongest vs. Real Potosí
|Entel TV
|18:30
|Blooming vs. Bolívar
|Entel TV
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Atlético MG vs. Botafogo
|Fanatiz
|14:00
|Remo vs. Palmeiras
|Fanatiz y Win Sports
|16:30
|Corinthians vs. Sao Paulo
|Fanatiz y Canal del Fútbol
|16:30
|Mirassol vs. Chapecoense
|Fanatiz y Canal del Fútbol
|16:30
|Santos vs. Bragantino
|Fanatiz y Canal del Fútbol
|17:30
|Gremio vs. Flamengo
|Fanatiz y Win Sports
|18:30
|Vasco vs. Athletico PR
|Fanatiz y GloboPlay
Partidos de hoy por la Copa de la Liga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Coquimbo Unido vs. Huachipato
|Bet365
|14:00
|U La Calera vs. U de Chile
|Bet365
|16:30
|U Católica vs. Ñublense
|Bet365
|19:00
|O’Higgins vs. Everton
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|18:10
|Once Caldas vs. Junior
|Win Play
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Saprissa vs. Liberia
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Emelec vs. Libertad
|Zapping Sports
|18:10
|Manta vs Macará
|Zapping Sports
Partidos por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|New York City vs. Columbus Crew
|MLS Season Pass
|18:00
|Minnesota United vs. Austin Fc
|MLS Season Pass
|20:00
|Los Ángeles FC vs. Houston Dynamo
|MLS Season Pass
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Pachuca vs. Toluca
|Zapping
|20:15
|Pumas vs. América
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|UMECIT vs. Plaza Amador
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:45
|San Lorenzo vs. Olimpia
|Bet365
|18:00
|Sp. Luqueño vs. Libertad
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Atlético Andahuaylas vs. Sporting Cristal
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Defensores Sporting vs. Juventud
|Disney Plus
|14:00
|Montevideo City vs. Progreso
|Disney Plus
|17:30
|Nacional vs. CA Cerro
|Disney Plus
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.