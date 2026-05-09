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Partidos de hoy EN VIVO, domingo 10 de mayo: programación, horarios y canales de TV

Agenda completa de los partidos que se realizarán HOY domingo 10 de mayo. Hay clásico español entre Real Madrid vs. Barcelona. Horarios y canales para ver los juegos de fútbol.

Jesús Yupanqui
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY domingo 10 de mayo.
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY domingo 10 de mayo. | FOTO: Composición Líbero
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Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de las Madres, y qué mejor manera de festejar esta fecha tan especial que con emocionantes partidos de fútbol. El duelo más atractivo de la jornada lo protagonizarán Real Madrid contra Barcelona, el clásico que definirá al campeón de LaLiga. En Argentina, River Plate enfrentará a San Lorenzo por los playoffs. Por la Liga 1, Cusco FC y Los Chankas se enfrentarán en un duelo clave por el Apertura.

Barcelona y Real Madrid jugarán por el Clásico de LaLiga en el Spotify Camp Nou.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Barcelona vs Real Madrid por el Clásico de LaLiga

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
7:00Mallorca vs. VillarrealESPN 4 y Disney Plus
9:00Athletic Club vs. ValenciaDSports y DGO
11:30Real Oviedo vs. GetafeESPN 3 y Disney Plus
14:00Barcelona vs. Real MadridDSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00Sport Huancayo vs. Juan Pablo IIL1 MAX
15:15Comerciantes Unidos vs. MelgarL1 MAX
17:30Cusco vs. Los ChankasL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
8:30Hamburgo vs. FriburgoDisney Plus
10:30Colonia vs. HeidenheimDisney Plus
12:30Mainz vs. Unión BerlínDisney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
14:00Angers vs. EstrasburgoDisney Plus
14:00Auxerre vs. NizaDisney Plus
14:00La Havre vs. MarsellaDisney Plus
14:00Metz vs. LorientDisney Plus
14:00Mónaco vs. LilleZapping
14:00PSG vs. BrestESPN y Disney Plus
14:00Stade Rennais vs. Paris FCDisney Plus
14:00Toulouse vs. LyonDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
8:00Burnley vs. Aston VillaESPN y Disney Plus
8:00Crystal Palace vs. EvertonDisney Plus
8:00Nottingham Forest vs. NewcastleDisney Plus
10:30West Ham vs. ArsenalESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
5:30Verona vs ComoESPN y Disney Plus
8:00Cremonese vs. PisaDisney Plus
8:00Fiorentina vs GenoaDisney Plus
11:00Parma vs. RomaDisney Plus
13:45AC Milan vs. AtalantaDisney Plus y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga 2

HoraPartidoCanal
15:15Estudiantil CNI vs. Sport Huancayo

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
13:00Rosario Central vs. IndependienteDisney Plus
15:00Estudiantes vs. RacingBet365
17:00River Plate vs. San LorenzoESPN y Disney Plus
19:30Vélez Sarsfield vs. Gimnasia L.P.TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Independiente vs. Always ReadyEntel TV
16:15The Strongest vs. Real PotosíEntel TV
18:30Blooming vs. BolívarEntel TV

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Atlético MG vs. BotafogoFanatiz
14:00Remo vs. PalmeirasFanatiz y Win Sports
16:30Corinthians vs. Sao PauloFanatiz y Canal del Fútbol
16:30Mirassol vs. ChapecoenseFanatiz y Canal del Fútbol
16:30Santos vs. BragantinoFanatiz y Canal del Fútbol
17:30Gremio vs. FlamengoFanatiz y Win Sports
18:30Vasco vs. Athletico PRFanatiz y GloboPlay

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

HorariosPartidosCanales
14:00Coquimbo Unido vs. HuachipatoBet365
14:00U La Calera vs. U de ChileBet365
16:30U Católica vs. ÑublenseBet365
19:00O’Higgins vs. EvertonBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
18:10Once Caldas vs. JuniorWin Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
17:00Saprissa vs. LiberiaBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
15:30Emelec vs. LibertadZapping Sports
18:10Manta vs MacaráZapping Sports

Partidos por la MLS

HorariosPartidosCanales
15:30New York City vs. Columbus CrewMLS Season Pass
18:00Minnesota United vs. Austin FcMLS Season Pass
20:00Los Ángeles FC vs. Houston DynamoMLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Pachuca vs. TolucaZapping
20:15Pumas vs. AméricaZapping

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
16:00UMECIT vs. Plaza AmadorBet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:45San Lorenzo vs. OlimpiaBet365
18:00Sp. Luqueño vs. LibertadBet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HoraPartidoCanal
15:00Atlético Andahuaylas vs. Sporting Cristal

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
9:00Defensores Sporting vs. JuventudDisney Plus
14:00Montevideo City vs. ProgresoDisney Plus
17:30Nacional vs. CA CerroDisney Plus

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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