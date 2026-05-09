Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de las Madres, y qué mejor manera de festejar esta fecha tan especial que con emocionantes partidos de fútbol. El duelo más atractivo de la jornada lo protagonizarán Real Madrid contra Barcelona, el clásico que definirá al campeón de LaLiga. En Argentina, River Plate enfrentará a San Lorenzo por los playoffs. Por la Liga 1, Cusco FC y Los Chankas se enfrentarán en un duelo clave por el Apertura.

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Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 7:00 Mallorca vs. Villarreal ESPN 4 y Disney Plus 9:00 Athletic Club vs. Valencia DSports y DGO 11:30 Real Oviedo vs. Getafe ESPN 3 y Disney Plus 14:00 Barcelona vs. Real Madrid DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 13:00 Sport Huancayo vs. Juan Pablo II L1 MAX 15:15 Comerciantes Unidos vs. Melgar L1 MAX 17:30 Cusco vs. Los Chankas L1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 8:30 Hamburgo vs. Friburgo Disney Plus 10:30 Colonia vs. Heidenheim Disney Plus 12:30 Mainz vs. Unión Berlín Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 14:00 Angers vs. Estrasburgo Disney Plus 14:00 Auxerre vs. Niza Disney Plus 14:00 La Havre vs. Marsella Disney Plus 14:00 Metz vs. Lorient Disney Plus 14:00 Mónaco vs. Lille Zapping 14:00 PSG vs. Brest ESPN y Disney Plus 14:00 Stade Rennais vs. Paris FC Disney Plus 14:00 Toulouse vs. Lyon Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 8:00 Burnley vs. Aston Villa ESPN y Disney Plus 8:00 Crystal Palace vs. Everton Disney Plus 8:00 Nottingham Forest vs. Newcastle Disney Plus 10:30 West Ham vs. Arsenal ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 5:30 Verona vs Como ESPN y Disney Plus 8:00 Cremonese vs. Pisa Disney Plus 8:00 Fiorentina vs Genoa Disney Plus 11:00 Parma vs. Roma Disney Plus 13:45 AC Milan vs. Atalanta Disney Plus y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga 2

Hora Partido Canal 15:15 Estudiantil CNI vs. Sport Huancayo

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 13:00 Rosario Central vs. Independiente Disney Plus 15:00 Estudiantes vs. Racing Bet365 17:00 River Plate vs. San Lorenzo ESPN y Disney Plus 19:30 Vélez Sarsfield vs. Gimnasia L.P. TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Horarios Partidos Canales 14:00 Independiente vs. Always Ready Entel TV 16:15 The Strongest vs. Real Potosí Entel TV 18:30 Blooming vs. Bolívar Entel TV

Partidos de hoy por Brasileirao

Horarios Partidos Canales 14:00 Atlético MG vs. Botafogo Fanatiz 14:00 Remo vs. Palmeiras Fanatiz y Win Sports 16:30 Corinthians vs. Sao Paulo Fanatiz y Canal del Fútbol 16:30 Mirassol vs. Chapecoense Fanatiz y Canal del Fútbol 16:30 Santos vs. Bragantino Fanatiz y Canal del Fútbol 17:30 Gremio vs. Flamengo Fanatiz y Win Sports 18:30 Vasco vs. Athletico PR Fanatiz y GloboPlay

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

Horarios Partidos Canales 14:00 Coquimbo Unido vs. Huachipato Bet365 14:00 U La Calera vs. U de Chile Bet365 16:30 U Católica vs. Ñublense Bet365 19:00 O’Higgins vs. Everton Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Hora Partido Canal 18:10 Once Caldas vs. Junior Win Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Hora Partido Canal 17:00 Saprissa vs. Liberia Bet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 15:30 Emelec vs. Libertad Zapping Sports 18:10 Manta vs Macará Zapping Sports

Partidos por la MLS

Horarios Partidos Canales 15:30 New York City vs. Columbus Crew MLS Season Pass 18:00 Minnesota United vs. Austin Fc MLS Season Pass 20:00 Los Ángeles FC vs. Houston Dynamo MLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 18:00 Pachuca vs. Toluca Zapping 20:15 Pumas vs. América Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

Hora Partido Canal 16:00 UMECIT vs. Plaza Amador Bet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

Horarios Partidos Canales 15:45 San Lorenzo vs. Olimpia Bet365 18:00 Sp. Luqueño vs. Libertad Bet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Hora Partido Canal 15:00 Atlético Andahuaylas vs. Sporting Cristal

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 9:00 Defensores Sporting vs. Juventud Disney Plus 14:00 Montevideo City vs. Progreso Disney Plus 17:30 Nacional vs. CA Cerro Disney Plus

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.