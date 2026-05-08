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Barcelona vs Real Madrid: fecha, día, a qué hora y canal para ver el decisivo clásico por LaLiga

Barcelona vs Real Madrid protagonizarán un nuevo clásico que definirá la pelea por el título de LaLiga. Revisa cuándo juegan, los horarios confirmados y dónde ver este encuentro.

Angel Curo
Barcelona vs Real Madrid se enfrentarán en un decisivo clásico por LaLiga
Barcelona vs Real Madrid se enfrentarán en un decisivo clásico por LaLiga | Composición: Líbero
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Barcelona vs Real Madrid se enfrentarán en un nuevo episodio del clásico español por la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025/2026. Los azulgranas buscan una victoria en casa que les otorgue el título ante su eterno rival, mientras que los blancos llegan en un momento caótico por los inconvenientes en su vestuario y necesitan ganar para alargar la pelea por el campeonato.

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¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Madrid por el clásico de LaLiga?

El clásico Barcelona vs Real Madrid, correspondiente a la fecha 35 de LaLiga, está programado para disputarse este domingo 10 de mayo. Este duelo se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou y será de vital importancia ya que puede decidir el título.

Barcelona vs Real Madrid, LaLiga 2025/2026

Barcelona vs Real Madrid se enfrentan en un nuevo clásico por la fecha 35 de LaLiga.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

El partido decisivo entre Barcelona y Real Madrid está programado para disputarse desde las 2:00 p. m. (hora peruana) y 9:00 p. m. (hora de España). De igual manera, aquí te dejamos los horarios confirmados para el resto de los países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 4:00 p. m.
  • México y Centroamérica: 1:00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3:00 p. m.
  • España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid por el clásico de LaLiga?

La transmisión del clásico Barcelona vs Real Madrid estará disponible mediante la señal EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports para casi todo el territorio sudamericano. Del mismo modo, se podrá ver vía ONLINE por la app de streaming de DGO.

  • Argentina, Uruguay y Chile: DirecTV Sports y DGO.
  • Bolivia: Tigo Sports.
  • Perú, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.
  • Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.
  • Venezuela: DirecTV Sports, DGO e Inter.
  • México: Sky Sports, Sky Plus e Izzi.
  • España: Movistar Plus, LaLiga TV Bar, M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2, Movistar Plus+ y Vamos 2.
  • Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

¿Cómo llegan Barcelona y Real Madrid al clásico?

Barcelona llega en gran estado de forma en LaLiga, a una sola victoria de consagrarse con el título del fútbol español. Los azulgranas atraviesan una racha de cinco victorias consecutivas y se ilusionan con celebrar frente a su eterno rival.

Barcelona

Barcelona mantiene 11 puntos de distancia con el Real Madrid, por lo que de ganar serán campeones

La mala noticia para los dirigidos por Hansi Flick es que no podrán contar con Lamine Yamal por lesión, aunque en la previa se conoció que Raphinha apunta a reaparecer con el equipo.

Por su parte, Real Madrid llega golpeado no solo por estar lejos de la pelea por el liderato, sino también por la compleja situación que atraviesa dentro del equipo, luego de que se reportaran discusiones y grescas entre Tchouaméni y Fede Valverde.

Real Madrid

Real Madrid necesita ganar para alargar la definición de LaLiga.

Producto de ello, Álvaro Arbeloa perdió al uruguayo para este encuentro tras sufrir un traumatismo encéfalo craneano a raíz de un golpe. Sin embargo, para este duelo recuperará a Kylian Mbappé.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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