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Alineaciones Barcelona vs Real Madrid: los posibles onces de Flick y Arbeloa para el clásico

Barcelona vs Real Madrid protagonizarán un emocionante y decisivo clásico por LaLiga. Conoce las posibles alineaciones que alistan los técnicos Hansi Flick y Álvaro Arbeloa.

Angel Curo
Conoce las alineaciones de Barcelona vs Real Madrid para el clásico de LaLiga
Conoce las alineaciones de Barcelona vs Real Madrid para el clásico de LaLiga | Composición: Líbero
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Barcelona vs Real Madrid se verán nuevamente las caras este domingo 10 de mayo por la fecha 35 de LaLiga EA Sports 2025/2026. Los ‘culés’ necesitan puntuar para poder alzar el título y rematar a su eterno rival. Los ‘Blancos’ buscan alargar la definición del título y retomar el rumbo tras una semana de crisis en su vestuario. Revisa las formaciones que alistan ambas escuadras para el clásico.

Barcelona y Real Madrid jugarán por el Clásico de LaLiga en el Spotify Camp Nou.

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Alineación de Barcelona

  • Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Joao Cancelo; Pedri, Gavi, Dani Olmo; Fermín López, Roony y Robert Lewandowski.

Barcelona llega en un gran momento de forma luego de la dolorosa eliminación en la Champions League. Desde entonces, la escuadra blaugrana se mantiene invicta y encadena una racha de cinco victorias consecutivas. Los dirigidos por Hansi Flick necesitan solo un punto para coronarse en LaLiga y buscarán conseguirlo frente a su eterno rival.

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Por ello, no se guardarán nada en su alineación y saldrán a la cancha con su mejor oncena posible. Joan García es clave en el arco, con reflejos para evitar los goles del Madrid. Cancelo y Koundé buscarán reforzar los laterales y generar peligro con sus proyecciones en ataque.

El mediocampo tendrá talento, distribución y quite, con el tridente español Pedri-Gavi-Olmo, tres piezas vitales en el funcionamiento del equipo. La gran novedad será la presencia de Roony en el once principal. La buena noticia para los culés es que tendrán de regreso a Raphinha, aunque iniciará en el banquillo.

Alineación de Real Madrid

  • Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Brahim Díaz, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Por su parte, Real Madrid está obligado a quedarse con los tres puntos y así evitar la celebración de Barcelona. La ‘Casa Blanca’ llega en un momento de caos extremo, luego de la pelea entre Tchouaméni y Valverde, que terminó con el uruguayo en el hospital y como baja para este partido.

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Sin embargo, los merengues ven un arcoíris al final de la tormenta con el regreso de Courtois. El portero belga vuelve después de más de un mes tras superar su lesión. En la defensa, Rüdiger será el encargado de comandar la zaga, acompañado de Huijsen, para evitar el peligro de la delantera blaugrana.

El mediocampo contará con Tchouaméni, pese a la polémica, como pivote y, más adelante, estarán Brahim, Bellingham y el canterano Thiago Pitarch, una de las grandes apuestas del DT Álvaro Arbeloa. Además, contará con el regreso de Mbappé en la delantera, donde hará dupla con Vinicius Jr.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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